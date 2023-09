Espetáculo “Palhaço(s)” comemora 10 anos de estreia com apresentação na UnB

Projeto de circulação também leva a atração teatral para Cuiabá-MT e Corumbá-MS. Apresentação em Brasília é na próxima quarta-feira (4), com entrada franca

Na próxima quarta-feira, 4, o espetáculo “Palhaço(s)” aterrissa no Anfiteatro 9 da Universidade de Brasília para uma super apresentação interativa e gratuita. O texto é do autor Timochenco Wehbi e constrói uma dramaturgia sobre personagens em momentos de solidão e memórias obscuras que interligam o real e o imaginário. A peça volta aos palcos em comemoração aos dez anos de estreia e fará uma circulação por Brasília, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O enredo conta as histórias de Careta e Benvindo durante um encontro em um camarim de um circo em decadência. Benvindo, um vendedor de sapatos que sonhava ter se tornado artista de circo é provocado por Benvindo, quando, de repente, acontecem trocas de papéis e o espectador é levado a refletir se os dois personagens não seriam resultados diferentes da estória de uma mesma pessoa, onde, um seria a projeção do outro a partir da decisão de seguir ou não a carreira sonhada.

A direção e clownerie é de João Porto e Palhaçaria, com atuação de Cristiano Gomes e Reverson dos Anjos. A encenação coloca em evidência a realidade poética pintada, hora com um estilo que se aproxima do naturalismo, hora do melodrama e do expressionismo. Sempre em profundo diálogo técnico, estético e poético com o circo, em especial com a palhaçaria clássica.

Na atração, o público é convidado a participar interativamente, entrando no espaço de ação e se relacionando com as cenas de maneira diferenciada e intimista. Durante toda a representação é criada uma atmosfera de cumplicidade entre o auditório e os personagens. O projeto também fará duas apresentações no Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, na Fercal.

“Palhaço(s)” foi concebido pelo Galpão do Riso e o coletivo Arte&Cena. Destinado ao público jovem e adulto, a obra discute e valoriza a profissão do palhaço e do circo e questiona as escolhas profissionais que tomamos e os padrões sociais vigentes. Com vista à inclusão cultural e ao incentivo ao surgimento de novos espaços culturais, o espetáculo foi concebido de maneira a possibilitar sua realização em lonas de circo, teatros, na rua e demais espaços alternativos.

Serviço

Quarta-feira, 4 de outubro

Horário: 14 horas

Local: Anfiteatro 09 da Universidade de Brasília – UnB

Entrada franca

Mais informações: @arteecenaoficial