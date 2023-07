O recital estará em cartaz em única apresentação no dia 13 de julho, às 19h30, no Espaço Cultural Alexandre Innecco (Ecai), na 116 Norte

Renata Dourado, Érika Kallina, Gustavo Rocha e Rafael Luís Ribeiro, multiartistas, cantores e fundadores da Cia de Cantores Líricos de Brasília, irão se unir junto ao pianista Duly Mittelstedt e Alice Marque (oboé) no recital “O Canto Através dos Tempos”. O recital estará em cartaz em única apresentação no dia 13 de julho, às 19h30, no Espaço Cultural Alexandre Innecco (Ecai), na 116 Norte.

O show irá perpassar por períodos históricos e estilísticos do canto, a começar pelo canto gregoriano. “Este recital que temos a honra de apresentar conta a trajetória musical vocal desde o período medieval até a atualidade, passando por vários compositores que revolucionaram a prática do canto e são considerados marcos históricos para o canto lírico”, destaca Renata Dourado.

Dentro do período Barroco, o time de cantores/músicos passará por Vivaldi e Bach. No Classicismo irão interpretar Mozart. Já no período do Romantismo passarão por Puccini, Verdi, Schubert, Wagner e Gounod. No século 20 interpretarão Debussy e Gershwin.

Serviço

Cia de Cantores Líricos de Brasília apresenta “O Canto Através dos Tempos”

13 de julho

A partir das 19h30

Espaço Cultural Alexandre Innecco (Ecai) – CLN 116, bl. A, loja 62, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Livre para todos os públicos

Mais informações: @ciadecantoresliricos