Encontro histórico! 2ª edição de Festival Blend reúne Filipe Ret e BK em Brasília

No palco onde Ret e Bk se apresentarão juntos pela primeira vez, diversos outros artistas também irão se apresentar, como a cantora Juyè e os Dj’s Caio Hot e Hugo Drop

Marcada para 18 de junho, a segunda edição do Festival Blend já tem em seu line-up o rapper Filipe Ret e, recentemente, divulgou mais uma atração de renome na cena do rap: o músico e compositor carioca Abebe Bikila Costa Santos, conhecido popularmente como BK.

O evento começa a partir das 22h e o encontro histórico entre os dois rappers acontecerá no palco Soul Beat. No palco onde Ret e Bk se apresentarão juntos pela primeira vez, diversos outros artistas também irão se apresentar, como a cantora Juyè e os Dj’s Caio Hot e Hugo Drop.

Com mais de dois milhões de ouvintes por mês, BK conquistou a cena como uma das vozes mais contundentes do cenário do rap nacional. Sua música, além de críticas sociais e conquistas, também narra vivências do cantor em um corpo negro dentro de grandes metrópoles.

Defensor do rap como ferramenta de transformação e autoestima, seus versos abordam, ainda, o impacto da música na própria vida. “A cultura hip-hop fez por mim o que, eu tenho certeza, nada conseguiria fazer”, ressaltou o rapper à Agência Hypeness.

Em 2021, o rapper carioca fundou o seu próprio selo musical – o Gigantes, por onde lançou o EP Cidade do Pecado. O nome dado ao selo faz referência ao seu segundo trabalho de estúdio, Gigantes (2018), que sucedeu o lançamento de Castelos & Ruínas (2016) e antecedeu O Líder Em Movimento (2020).

BPM Stage

Outra novidade da segunda edição será a entrega de uma pista de Música Eletrônica com o palco BPM Stage, termo utilizado para medir a velocidade da música. De acordo com os organizadores, o objetivo do palco é elevar os sentimentos do público por meio dessas batidas.

A primeira edição do Blend aconteceu em novembro do ano passado e teve em seu set artistas como Sant, DomLaike e MD Chefe. O festival será na Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade) e os ingressos em seu terceiro lote, à venda pela Bilheteria digital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nova produtora

O Festival aproveitou os vários lançamentos para divulgar também que está sob nova direção. Com mais de 200 parceiros conectados em sua rede, a produtora à frente do espetáculo agora é a GYG – RESOLVE.

“Surgimos da necessidade de fornecer serviços de excelência para eventos, com o compromisso de entregar um trabalho de qualidade e responsabilidade em cada atendimento”, destacou um dos sócios, Yuri Michelena.

Serviço

Festival Blend – 2ª edição

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: 18 de junho

Horário: a partir das 22h

Local: Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade)

Endereço: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 10, Lote 18 – Asa Sul, Brasília – DF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: à venda pela Bilheteria Digital, com valores a partir de R$77.