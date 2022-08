Em Brasília, B Hotel reabre o jardim para noite de jazz

Felipe Salles é o artista convidado do show que acontece na próxima quinta-feira (11)

O B Hotel vai promover na próxima semana uma edição do projeto “No Jardim do B”, que estreou e fez sucesso no inverno passado e pode voltar ao calendário cultural de atrações musicais para quem vive ou está de passagem por Brasília.

Foto: Divulgação

O artista convidado é Felipe Salles, que além de músico, compositor e arranjador é professor do departamento de jazz da Universidade de Massachusetts, em Amherst, nos Estados Unidos onde reside e atua desde 1995, tendo já trabalhado com nomes como Randy Brecker, David Liebman, Lionel Loueke, Jerry Bergonzi, Jovino Santos Neto e Bob Moses. Salles será acompanhado pelo B Jazz Trio, habitué do hotel com apresentações sempre às terças-feiras, no Lobby Bar.

Na próxima quinta-feira (11/8), os músicos migram para o jardim, dividindo o protagonismo de outros espaços do hotel, como a cobertura, onde ficam a piscina e o disputado Bar 16, e pelo restaurante Térreo, comandado pelo chef Jean-Yves Poirey. Projetado pelo renomado arquiteto Isay Weinfeld, o B Hotel foi inaugurado em 2018, no Eixo Monumental da Capital Federal, e é considerado um dos melhores do mundo, na categoria urbana, pela prestigiada revista inglesa Wallpaper.

SERVIÇO

No Jardim do B

Felipe Salles, em show acústico

Data: 11/08, às 19h30

Entrada franca

bhotelbrasilia.com.br