E-Sports Brasília Experience chega a Brasília neste fim de semana

Programação gratuita reúne oficinas, bate-papo, arena de jogos e praça de alimentação. O ponto de encontro é no Pavilhão do Parque da Cidade

Brasília recebe, pela primeira vez, o seminário E-Sports Brasília Experience. De sexta (9) a domingo (11), o Pavilhão do Parque da Cidade vai receber pessoas de todas as idades, amantes de games, cultura geek, inovação e tecnologia em uma programação variada com diversas atividades.

A grande atração é o Campeonato de e-Sports, que unirá três modalidades de jogos em cada um dos dias de evento: na sexta (09) o Free Fire; no sábado (10), o Valorant; e no domingo (11), a League of Legends. As premiações somam R$ 3 mil por modalidade. Interessados podem se inscrever no Instagram @esports.bsbexp.

A programação conta com oficinas de metodologia de Free Fire, Valorant, League of Legends e Desenvolvimento de Games. Os encontros acontecem nos três dias de evento, de 09h às 13h. Cada oficina terá duração de duas horas.

O público irá poder aproveitar também a área de stands voltada ao nicho, bate-papo com influenciadores, gamers e streamers famosos a âmbito nacional, como o time do canal AuthenticGames, com mais de 20 milhões de inscritos no YouTube. Os encontros serão entre 13h e 19h, com nomes como Andy Ferreira e Wanessa Wolf. O espaço conta ainda com uma praça de alimentação, arena free play com vários consoles disponíveis, além de fliperamas e computadores gamers.

“Esperamos um público bem variado e bem disposto a conhecer as diversas possibilidades que o mundo gamer pode oferecer, desde entretenimento até ao mercado de trabalho. Será uma chance incrível e estamos animados”, conta o presidente Fernando Borges, da Associação Amigos do Futuro, criadora do projeto,

Serviço

E-Sports Brasília Experience

Data: 09, 10 e 11 de dezembro, a partir das 09h

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Inscrições (gamers e público geral): no Instagram @esports.bsbexp.

Entrada franca