Duna Duo se apresenta no Parque dos Jequitibás, em Sobradinho

O evento é parte do Projeto Duna Duo, uma realização do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF), e já passou por escolas de Sobradinho II e de Planaltina

No domingo (24/9), o Duna Duo, formado pelos músicos Adriano Rocha e Kaise Helena, se apresentará no anfiteatro do Parque dos Jequitibás, em Sobradinho, às 10h. O evento integra o Projeto Duna Duo e já passou pelo Centro de Ensino Fundamental 08 (CEF 08), de Sobradinho II, e pelo Centro de Ensino Médio 01 (CEM 01), de Planaltina.

O Duo estará acompanhado dos músicos Deth Santos (bateria), José Cabreira (teclado) e Domingos Júnior (baixo). A entrada é livre, mas serão arrecadados alimentos não perecíveis para o Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, de Sobradinho.

O projeto é uma realização do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Duna Duo

A dupla surgiu em 2019, quando o músico Adriano Rocha convidou a amiga Kaise Helena para realizarem um trabalho em conjunto. Adriano é músico desde os 15 anos e Kaise vem do teatro e do teatro de bonecos. No ano passado, o Duna Duo lançou o primeiro disco, ‘Leve’, com letras e músicas de Adriano Rocha, disponível nas plataformas digitais. Este mês, também pelo projeto Duna Duo (FAC-DF), chega o vinil do álbum.