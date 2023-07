Diego e Victor Hugo faz show gratuito em Sobradinho nesta quinta

Com entrada franca, a Expo Mix Brasil terá a abertura dos portões às 18h

De 27 a 29 de julho, o Festival Expo Mix Brasil vai promover as mais variadas atrações para a diversão de toda a família. Shows grandiosos, exposição de animais, feira de artesanato, parque de diversões e uma incrível praça de alimentação completam a programação do evento.

Nesta quinta (27) quem se apresenta é a dupla Diego e Victor Hugo, donos dos hits Infarto, Desbloqueado e Facas.

Com entrada franca, a Expo Mix Brasil terá a abertura dos portões às 18h. Já as atrações musicais do festival sobem ao palo a partir das 19h.

Festival Expo Mix Brasil

De 27 a 29 de Julho, no Estacionamento do Estádio Sobradinho (DF). Abertura dos portões, às 18h. Início dos shows, às 19h. Entrada franca. Classificação indicativa livre.

Videos:

Diego e Victor Hugo:

https://youtu.be/VntVkQRaAS8

Japinha Conde:

https://youtu.be/MsL7_oRXFOw

Paraná:

https://youtu.be/o6Jh3gzzLQY

Programação:

27/07

Diego e Victor Hugo

Nego Rainner

Lucas e Barbara

+ top DJs

28/07

Japinha conde

Rick e Rangel

Dalmi Júnior

Poeta do Piseiro

+ top DJs

29/07

Parana

Tributo João Mineiro e Marciano

+ Arlon vitor

+ Amanda Amaral

+ top DJs