Dia do Amigo: Fazenda Churrascada Brasília promove dose dupla de cerveja

Para comemorar a data e incentivar o encontro entre amigos, a casa oferece dose dupla de chopp Colorado e cerveja Patagônia IPA 600ml durante todo o horário de funcionamento

Nada melhor que tirar um tempo na rotina e encontrar quem a gente se diverte. Não à toa que não existe um, mas vários dias para celebrar a amizade e o amigo. Entre eles, o 20 de julho, comemorado no Brasil como o Dia do Amigo. Se era necessário uma boa desculpa para encontrar aquele amigo de velha data ou o recém-chegado colega de trabalho, esse problema não existe mais.

Pensando em promover o encontro e bons momentos, a Fazenda Churrascada Brasília realiza nesta quarta-feira, 20 de julho, uma dose dupla de chopp Colorado e cerveja Patagônia IPA 600ml. “Será um dia para celebrarmos entre amigos”, comenta André D’Alessandro, um dos sócios da casa. A ação é válida durante todo o funcionamento da Fazenda Churrascada, das 12h às 23h.

Para embalar as celebrações, se apresenta, a partir das 20h, a dupla Enzo e Rafael com o melhor do sertanejo, indo dos clássicos ou universitário, passando pelo piseiro.

Foto|Fernando Pires

Serviço:

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Quando: quarta-feira, 20 de julho

Horário: Das 12h às 23h