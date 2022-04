DF Plaza Shopping tem programação especial para o Dia das Mães

A campanha Mãe com Cheiro de Carinho presenteia as homenageadas com brindes, show de humor com Adriana Nunes e Ricardo Pipo da trupe Melhores do Mundo, espetáculos de dança e feira de saúde e bem-estar

Em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no mês de maio, o DF Plaza Shopping lança a campanha Mãe com Cheiro de Carinho e garante programação para deixar a data ainda mais especial. Além do troca-notas valendo kit emulsão Avatim, espetáculo com Os Melhores do Mundo, aulão especial Bluefit e a Feira de Beleza e Bem-Estar com mimos para as mães aproveitarem. Além de tudo, também será realizado o Mães In Concert com o ballet da Cia Noara Beltrami.

Para essa temporada promocional, que é considerada a segunda mais importante do varejo, a estimativa do centro de compras é de 8% de crescimento em vendas em relação a 2021, e 12% em aumento do fluxo, no mesmo período. “ A expectativa é bem otimista devido aos resultados gradativos do empreendimento, durante os últimos meses”, destaca Diogo Pipas, gerente de marketing do shopping. “Além disso, pensamos em ações para presentear, cuidar e divertir as homenageadas. Dias para compartilhar carinho com quem cuida, o que agradará toda a família”, finaliza.

Cheirinhos especiais

O presente das mamães está garantido com a promoção troque e ganhe, que acontece de 28 de abril a 08 de maio. A cada R$ 300 em compras, os clientes podem trocar por um kit emulsão Avatim para as mãos, que contém três fragrâncias: manga verde, cupuaçu e amora silvestre (30g cada). Para realizar a troca, é necessário cadastrar os cupons fiscais pelo aplicativo Wynk. O balcão de troca fica localizado no 1º piso, ao lado da loja Avatim. Os brindes são limitados a um kit por CPF.

Show de humor

Para dar boas risadas, o DF Plaza Shopping preparou uma programação animada. No dia 03 de maio (terça-feira), às 19h30, a Praça Central será o tablado para o Show de Humor Melhores do Mundo, que ocupa o palco com o espetáculo Mercedez com Z. No palco, a plateia se torna confidente da conversa entre Mercedez (Adriana Nunes) e o locutor de rádio Wanderley Wandson (Ricardo Pipo) durante uma madrugada. A comédia aborda as mazelas e alegrias de uma dona de casa para falar sobre o universo feminino. A personagem principal compartilha com o público suas conquistas, derrotas, ideais, medos e paixões. A abertura do espetáculo será realizada pelo humorista TJ Fernandes. Os ingressos podem ser retirados mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, entre 28 abril a 03 de maio ou enquanto durar o estoque, no posto de trocas. Sujeito a lotação de 300 pessoas.

Aulão especial

No dia 04 de maio, de 18h30 às 21h, serão realizados o Aulão Bluefit Especial Dia das Mães e a Feira de Beleza e Bem-Estar, na Praça Central. O público poderá curtir aulas abertas de Pilates, HIIT, Abdominal e Fit Dance com instrutores da academia Bluefit. As mamães também serão mimadas com massagem, maquiagem, cuidados com a pele e distribuição de brindes, com participação do Eliá Spa, Face Doctor, Majô, Clinique Laser, The Beauty Lounge, Espaço Laser, Bio Mundo entre outros.

E para deixar a semana ainda mais completa, no dia 07 de maio será realizado o Mães In Concert – Espetáculo de Dança Cia Noara Beltrami, na Praça Central. A programação inicia às 16h com Ballet Clássico de repertório e KPop, às 17h será apresentado o Neoclássico e Jazz Dance, e às 18h acontece a apresentação Baby Class e Dança Contemporânea, e o Ballet Clássico para finalizar o evento.

Troca Notas

Data: De 28 abril a 08 de maio

R$300 = 1 kit emulsão Avatim (3 fragrâncias de 30g cada)

Quantidade: 1000 brindes (1 por CPF)

Cadastro de notas pelo aplicativo Wynk

Posto de troca: piso 1, ao lado da loja Avatim

Consulte regulamento nos canais digitais do shopping

Programação Cultural

Show de Humor Melhores do Mundo – Mercedez com Z, com Adriana Nunes e Ricardo Pipo

Abertura com TJ Fernandes

03 de maio

Às 19h30

Praça Central

Lotação: 300 ingressos

Troca de ingresso

Posto de troca: piso 1, ao lado da loja Avatim

Aulão Bluefit Especial Dia das Mães e Feira de Beleza e Bem-estar

Data: 04 de maio, das 18h30 às 21h

Local: Praça Central

Aulas abertas:

18h – Pilates

18h30 – PilaHIIT

19h – Treinamento funcional

19h30 – FitDance

Massagem, maquiagem, cuidados com a pele e distribuição de brindes.

Participação de: Eliá Spa, Face Doctor, Majô, Clinique Laser, The Beauty Lounge, Espaço Laser, Bio Mundo entre outros.

Mães In Concert – Espetáculos de Dança Cia Noara Beltrami

Data: 07 de maio

Local: Praça Central

16h – Ballet Clássico de repertório e KPop

17h – Neoclássico e Jazz Dance

18h – Baby Class e Dança Contemporânea

18h – Ballet Clássico