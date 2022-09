De Vento em Popa visita mais uma escola pública do DF

Apresentação está marcada para o Centrão, em Taguatinga, nesta quinta-feira (22)

Em continuidade ao projeto Ventos Brasilienses, o tradicional grupo instrumental De Vento em Popa levará música, cultura e arte a alunos de mais uma escola da rede pública do Distrito Federal. Desta vez, o espetáculo acontecerá no Centrão Taguatinga, em 22 de setembro.

O projeto, que foi contemplado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Economia Criativa do Distrito Federal, intercala o repertório erudito e popular de música brasileira com muita informação e troca. Há toda uma didática envolvida, mas repassada a partir de uma dinâmica envolvente e imersiva.

“É uma possibilidade para que jovens despertem para a música. Não apenas para tocarem algum instrumento, mas para tomar conhecimento da existência de outros estilos, da riqueza da nossa música. A música expande os horizontes, educa, coloca beleza e arte na vida das pessoas, sensibiliza. É nossa missão compartilhá-la”, afirma Madelon Guimarães.

No repertório, o destaque vai para a música brasileira, com a interpretação de clássicos como Águas de Março, Aquarela do Brasil, Sapato Velho, Tico-Tico no Fubá, Apanhei-te Cavaquinho e Carinhoso.

Ventos Brasilienses, que faz parte das comemorações dos 25 anos de fundação do grupo, já foi apresentado no Centro de Ensino Especial de Planaltina e, em 21 de outubro chegará ao Centro Educacional Chicão, encerrando o projeto.

De Vento em Popa no Centro de Ensino Especial de Planaltina. Foto: Divulgação

Sobre o grupo De Vento em Popa

De Vento em Popa nasceu de uma proposta pedagógica, unindo cinco alunos de flauta transversal e a professora Madelon Guimarães. O grupo iniciou suas apresentações como um sexteto de flautas, uma formação rara, tendo em vista que os grupos mais tradicionais de música de câmara entre as flautas é o quarteto.

O trabalho do grupo se firmou, e percebeu-se a necessidade de incluir uma base para o grupo de flautas, com baixo, violão, piano e percussão. Atualmente, o grupo é integrado por Beatriz Campos, Daniela Martins, Henrique Pamplona, Larissa Martins, Mariana Moreno e Madelon Guimarães (flautistas), Osmar Oliveira (baixista), Alessandro Borges (violonista), Ana Cândida Gobbi (pianista) e Bruno Caselato (percussionista). Como arranjadores, colaboram com o grupo importantes músicos do cenário cultural brasiliense: Elenice Maranesi, Luiz Duarte, Bosco de Oliveira, Paulo André Tavares, Joel Barbosa, Lucas de Campos e Carlos Galvão, entre outros.

Serviço

Ventos Brasilienses, com o grupo De Vento em Popa

Data: 22/09, quinta-feira

Local: Centrão Taguatinga (às 16h15 e às 19h30)

Classificação: livre

Informações: (61) 99939-1318