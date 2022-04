De pagode a sertanejo, Fora do Eixo aposta em programação de terça a domingo

Os shows de artistas locais acontecem na unidade do SAAN e do Sudoeste

Para quem ama uma boa diversão, o Fora do Eixo é o point que une boa música em um espaço agradável. E para aproveitar a primeira semana de abril, a casa promove uma programação musical para todos os estilos.

No Complexo Fora do Eixo, no SAAN, a terça (5) é com Balalaica, Trio Balançado e DJ Chico Gorman, a partir das 18h. Já na quarta (6) o espaço recebe, a partir das 20h, o som de Gabriel Corrêa e Simples Tok. Para embalar a quinta (7), a partir das 20h, sobem ao palco Senx Gang, Caio Hot, Hugo Drop, Marina Moura, Cedric, Kaca e DJ A.

Para começar o fim de semana com empolgação, a casa traz na sexta (8), a partir das 20h, Juliana Marques, Raffa, Fab Sales, Hugo Drop e Kaca. No sábado (9), é a vez de Mistura 61, Danilo Lira, Chicco Aquino, KLap, Pepe e Thiago May. O domingo (10), a partir das 18h, o complexo vira uma grande roda de samba com os grupos Nossa Galera, Doze por Oito e DJ Kacá.

No Bar Fora do Eixo, no Sudoeste, a quarta (6) fica por conta de Dudu Lacerda, a partir das 19h. Na quinta (7), às 19h, Lucca e Davi animam com grandes sucessos do sertanejo. Na sexta (8), a partir das 19h, a festa é com o Pagode do PH. Já o sábado (9) a casa recebe JOLJOL, a partir das 13h30, e Grupo Moleque, a partir das 19h. E para encerrar com chave de ouro, o domingo (10) é com o grupo Na Gandaia.

Confira a programação completa:

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

Terça (05/04) – a partir das 18h: Balalaica, Trio Balançado e DJ Chico Gorman

Quarta (06/04) – a partir das 20h: Gabriel Corrêa e Simples Tok

Quinta (07/04) – a partir das 20h: Senx Gang, Caio Hot, Hugo Drop, Marina Moura, Cedric, Kaca e DJ A

Sexta (08/04) – a partir das 20h: Juliana Marques, Raffa, Fab Sales, Hugo Drop e Kaca

Sábado (09/04) – a partir das 20h: Mistura 61, Danilo Lira, Chicco Aquino, KLap, Pepe e Thiago May

Domingo (10/04) – a partir das 18h: Nossa Galera, Doze por Oito e DJ Kacá

Bar Fora do Eixo (Sudoeste)

Quarta (06/04), às 19h: Dudu Lacerda

Quinta (07/04), às 19h: Lucca e Davi

Sexta (08/04), às 19h: Pagode do PH

Sábado (09/04), às 13h30: JOLJOL; às 19h: Grupo Moleque

Domingo (10/04), às 17h: Grupo Na Gandaia

Complexo Fora do Eixo – SAAN

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Terça, a partir das 19h; Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: furandoafila.com.br