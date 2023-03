Daniel traz a Brasília a turnê em homenagem a João Paulo

O show “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel“ promete emocionar os fãs com os grandes sucessos da dupla. Os ingressos estão à venda

O cantor sertanejo Daniel anunciou, recentemente, a turnê especial de 40 anos de carreira em que presta homenagem ao ex-parceiro João Paulo. O show “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel“ promete emocionar os fãs com os grandes sucessos da dupla. Em única apresentação, Daniel se apresenta no auditório máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 18 de junho. Os ingressos já estão disponíveis no site da Alpha Tickets.

A turnê é uma oportunidade para os fãs da dupla essa é uma oportunidade de reviver os grandes sucessos do legado deixado por João Paulo. A ligação entre Daniel e João Paulo é de como se realmente fossem irmãos de sangue. Eles eram tão conectados que, até hoje, Daniel relata que sente a forte presença de João Paulo ao seu lado, em cima do palco, lhe dando cada dia mais força para seguir em frente.

O cantor ressaltou que a turnê é uma maneira que ele encontrou de conectar novas e antigas gerações ao trabalho da dupla. “Eu posso dizer que esse é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria diante do público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos“.

A estreia da turnê será em Brotas, cidade onde a dupla iniciou a carreira, em 3 de maio, aniversário da cidade, aniversário de 184 anos da cidade.

Serviço:

Daniel – Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel

Dia: 18 de junho (domingo)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 20h (abertura dos portões)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Alpha Tickets

Classificação Indicativa: 12 a 15 anos acompanhado dos pais. Acima de 16 anos desacompanhado. Em setor com open bar acima de 18 anos.