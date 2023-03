Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá lançam a turnê ‘As V Estações’

Brasília recebe o show no dia 13 de maio

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá anunciam o reencontro para uma nova turnê em 2023. Batizado pelo próprio Bonfá como ‘As V Estações’, o projeto celebra os álbuns ‘As quatro estações’ e ‘V’ com apresentações em todo o Brasil. Em Brasília, o show está marcado para o dia 13 de maio, no Ginásio Nilson Nelson.

Lançados em 1989 e em 1991, os discos trazem canções que se tornaram clássicos do rock nacional, como ‘Meninos e meninas’, ‘Pais e filhos’, ‘Metal contra as nuvens’, ‘Vento no litoral’ e ‘O teatro dos vampiros’.

André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados) voltam a dividir a estrada com a dupla. A banda os acompanha desde 2015, quando houve o primeiro encontro em celebração aos 30 anos do álbum de estreia dos músicos com a banda Legião Urbana (o disco Legião Urbana, de 1985).

Além de Brasília, a turnê ‘As V estações’ passará por vários estados brasileiros, com apresentações em São Paulo (05/05, em Sorocaba; 06/05, em São Paulo), Minas Gerais (20/05, em Belo Horizonte), Rio Grande do Sul (24/06, em Porto Alegre), Rio de Janeiro (01/07, no Rio de Janeiro), Paraná (26/08, em Curitiba), Paraíba (15/09, em Joao Pessoa), Pernambuco (16/09, no Recife), Amazonas (26/10, em Manaus), Pará, (28/10, em Belém), Piauí (24/11, em Teresina) e Ceará (25/11, em Fortaleza). Em breve, novas datas e cidades serão anunciadas.

Serviço

Turnê ‘As V Estações’

Data: 13 de maio

Local: Ginásio Nilson Nelson

Abertura dos portões: 20h

Classificação Indicativa: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 110 na Bilheteria Digital

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990