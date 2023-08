Cultura Criativa contempla arte e inovação

De 30 de agosto a 3 de setembro, o projeto Cultura Criativa ocupa o Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) com shows, apresentações teatrais, exposições e oficinas

Durante quatro dias, o Distrito Federal irá respirar criatividade e arte na primeira edição do projeto Cultura Criativa. O evento, totalmente gratuito, está marcado para ocorrer entre 30 de agosto e 03 de setembro no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte). Promovido pelo Instituto Brasil Sapiens em colaboração com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), o projeto promete oferecer uma experiência cultural única e recheada de atividades.

Em resumo, o Cultura Criativa é uma celebração da arte, da inovação e da transformação. Os participantes serão envolvidos em um mundo de criatividade que ultrapassa fronteiras e inspira mentes. As atrações vão do ensino ao entretenimento com shows musicais, apresentações teatrais, exposições de artes plásticas, oficinas de cultura e economia criativa e oficinas infantis. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou app Sympla.

O evento vai oferecer oficinas para produtores culturais a fim de motivar novas mentes e semear grandes ideias para a economia do DF. Além disso, haverá uma feira colaborativa, um espaço reservado para mostrar o poder das marcas e dos empreendimentos da capital em uma área de stands exclusiva.

“A participação no Cultura Criativa é uma oportunidade única de celebrar a diversidade, a arte e a inovação como agentes de transformação social e pessoal. Através desta experiência envolvente, os participantes serão inspirados a contribuir para a construção de um mundo mais criativo, inclusivo e inspirador”, conta o organizador do evento, Daniel Pitta.

Programação

A programação conta com atividades para todas as idades. Apresentações teatrais da Cia de Teatro Néia e Nando estão confirmadas, apresentando “O Mágico de Oz”, “Sítio do Picapau Amarelo”, “Alice no País das Maravilhas” e mais. Já nas atrações musicais, a banda de reggae Alma Djem, com mais de 148 mil ouvintes no Spotify, irá se apresentar. Além dela, a banda também de reggae Maskavo tem participação confirmada.

Acessibilidade

O projeto contará com diversas medidas de acessibilidade para garantir que todos possam curtir o espaço. Haverá rampas de acesso localizadas em pontos estratégicos, estacionamento reservado para PCD e idosos, banheiros adaptados, área reservada, audiodescrição no início das apresentações e intérprete de libras.

Serviço:

Cultura Criativa

Data: de 30 de agosto a 03 de setembro

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)

Ingressos: link na bio do Instagram @culturacriativa

Mais informações: @culturacriativa