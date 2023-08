Luan Estilizado e Tarcísio do Acordeon lançam a faixa “Vanessa”

Os dois artistas, amplamente reconhecidos pela sua assinatura musical, a sanfona, exploram algo novo

Reconhecidos por seu talento, especialmente quando o assunto é sanfona, os artistas Luan Estilizado e Tarcísio do Acordeon estão de volta em uma nova parceria: a faixa “Vanessa”, lançada nessa sexta (18). O single, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, mescla seu instrumento tão conhecido com a batida atual do forró estilizado.

Mesmo com sua batida dançante e a incorporação de sanfona na produção, “Vanessa” traz uma letra de sofrência, que também é um clássico do forró. Com seu refrão emocional e viciante, “Vanessa” conta a história de um “homem apaixonado” com muita saudade de sua amada, que não está presente mais em sua vida.

Pensada como trilha sonora de momentos de festa e também sofrência, “Vanessa” foi composta para o público cantar junto, com um copo na mão e muito sentimento na voz. Acrescentando o som melancólico da sanfona e o ritmo dançante do forró estilizado, essa nova faixa dos artistas Luan Estilizado e Tarcísio do Acordeon é um sucesso garantido.

Com anos de experiência na cena do forró, Luan Estilizado e Tarcísio do Acordeon são nomes amplamente reconhecidos na região Nordeste, com Tarcísio atingindo mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube (plataforma onde muitas pessoas consomem música) e Luan batendo 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Unindo esses dois grandes públicos com uma faixa tradicionalmente ‘forró’, “Vanessa”, colaboração musical de Luan Estilizado e Tarcísio do Acordeon, explora novos sons na discografia dos dois artistas e garante mais um sucesso para eles.

Ouça “Vanessa” em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/vanessa