Cordel e Mamulengos são atrativos da 6ª temporada da Caravana da Criança no DF

Projeto une Circo, Artes Cênicas, Contação de História e Música, promovendo troca de saberes entre artistas do Coletivo Educação pela Arte e as comunidades escolares

A Caravana da Criança faz parada em quatro escolas de Brasília durante o mês de novembro. Desta vez, com duas novidades: o texto totalmente narrado em Cordel e a incorporação do Teatro de Mamulengos, o que incrementa a propagação da arte plural. A estreia acontece na Escola Classe (EC) 10, de Taguatinga, no dia 16 (quarta). Depois, será a vez do Centro de Educação Infantil Águas Claras (CEI), no dia 17 (quinta); Escola Classe (EC) 02, no Guará, no dia 18 (sexta); e Escola Classe Colônia Agrícola Vicente Pires (EC CAVP), no dia 21 (segunda).

Formatada para atender a estudantes de escolas públicas e de instituições culturais e educacionais, a Caravana da Criança reúne em sua proposta diferentes linguagens culturais como Circo, Artes Cênicas, Contação de História e Música, esta última modalidade artística serve como fio condutor do roteiro.

Com um dinâmica lúdica e envolvente, a Caravana oferece aos estudantes a apresentação de um espetáculo teatral e oficinas de circo, literatura de cordel e percussão. “Buscamos despertar a criatividade das crianças, expondo-as a diferentes gêneros artísticos, ao mesmo tempo em que trabalhamos com conceitos que valorizam as raízes culturais brasileiras”, contextualiza o sociólogo e músico Nelson Latif, idealizador do projeto junto com o educador e músico Ismael Rattis.

A interatividade entre os artistas, os estudantes e os educadores é outro ponto explorado pelo grupo. “As crianças têm a oportunidade de experimentar uma imersão na arte por meio de cada atividade, todas proporcionando descobertas e transformações muito importantes para a formação pessoal deste público”, enfatiza Latif.

Levando alegria, entretenimento, conhecimento e cultura a alunos e na faixa etária de seis e 14 anos, a Caravana da Criança já atendeu a cerca de nove mil estudantes em suas primeiras quatro edições. A expectativa para essa nova temporada é interagir com aproximadamente 1.600 estudantes.

O projeto é uma realização do Coletivo Educação pela Arte, sob o fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

6ª edição da Caravana da Criança | DF

Datas e locais