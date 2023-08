Confira programação do Calaf para esta semana

Destaque para a Festa de Arrecadação de Dinheiro para a 19° Ação Lésbica do Distrito Federal e Entorno

A programação do tradicional Calaf desta semana tem festas de terça a sábado. Destaque para a Festa de Arrecadação de Dinheiro para a 19° Ação Lésbica do Distrito Federal e Entorno, no dia 12, das 12h às 20h.

Terça-feira (08)

A festança começa às terças-feiras com a atração fixa 7naRoda, que apresenta ‘A Melhor Terça do Mundo’, de 20h às 01h.

Quinta-feira (10)

Quinta-feira é dia de Pagodin do Calaf, às 20h. A cada semana uma banda de pagode local faz alegria com o público tocando brasilidades e agitando o público, e nesta quinta (10), essa missão é do grupo Misturadinho. Nos intervalos do show, o DJ Rapha Pacheco comanda as pick-ups.

Sexta-feira (11)

Na sexta-feira é a vez de K-pop Zone especial Girl Group, de 22h às 04h. Uma noite especial com DJs tocando os maiores hits, antigos e atuais dos maiores Girls Group que existem no universo K-POP, além, é claro, dos solos das divas e apresentação de grupos de dança.

Sábado (12)

No sábado acontece a Festa de Arrecadação de Dinheiro para a 19° Ação Lésbica do Distrito Federal e Entorno, de 12h às 20h. O movimento é autônomo e sem fins lucrativos é voltado para a mobilização e engajamento de lésbicas. A ação intitulada “Nossa História”, celebra os 40 anos do Levante do Ferro’s Bar, o movimento que deu origem ao Dia do Orgulho Lésbico e terá uma série de atividades de 19 a 29 de agosto. No Calaf, a festa tem discotecagem de Karla Testa, Rafaella Ferrugem, Luiza Érre e show com muita MPB e rock com a banda Cobogó. Para se deliciar, a partir de 12h haverá feijoada completa com linguiça, torresmo, mandioca frita, polenta, couve, bolinho de feijoada, farofa, batata em cubos, frango grelhado, maionese de alho, e também a versão vegetariana da feijoada, por R$ 79,90 kg.

À noite, tem o Breguenight com a Discotcheca, uma mistura envolvente de brega, funk, piseiro, remix e muito amor, de 22h às 04. Para quem quiser dançar e se divertir com os ritmos plurais da música nacional. A balada tem discotecagem de Kinga Kenga, Cxxju e Aeva.

Serviço

Calaf

Endereço: Quadra 02, BL Q, SBS Lojas 5/6 – Asa Sul, Brasília – DF, 70297-400

Ingressos e programação completa em https://linktr.ee/calafbrasilia

Informações: (61) 3325-7408