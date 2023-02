Complexo Fora do Eixo promove megafesta de Carnaval

Os bloquinhos Fora do Eixo acontecem do dia 16 ao dia 21 de fevereiro no Complexo, localizado no Saan

Tá chegando uma das datas mais animadas do ano: o Carnaval. Para celebrar, o Fora do Eixo vai promover uma folia à altura com shows de grandes artistas, como WC no Beat e os DJs Shark e Matt D. Os bloquinhos Fora do Eixo acontecem do dia 16 ao dia 21 de fevereiro no Complexo, localizado no Saan.

A festa começa na quinta (16), a partir de 20h. A programação recebe o Bloquinho da 5ª Marcha. Quem agita a festa é Caio Hot, Hugo Drop, Rugal 061, K2, Carol Luz, Hebert Vaz, Japa e Kacá. Na sexta (17), às 20h, quem anima a folia é o grupo de pagode Doze por Oito, seguido por Danilo Lira, Larbac, Luk e Kacá.

No sábado (18), o espaço recebe o carioca DJ Shark, logo depois Mistura 61, Pepe, Caio Hot e Thiago May. No domingo (19), o comandante é o paulista DJ Matt D, conhecidos por hits como “Pandora” e “Tipo Gringa”. A festa continua com Nossa Galera, Chama Nois, Hugo Drop, Arthur Campos e Thiago May.

A segunda (20) de carnaval é animada com o bloquinho ‘Me Leva pro Espaço’, com o carioca WC no Beat, dono do hit “Tipo Gin”, logo depois Mistura 61, DJ A, Chicco Aquino e Kacá. E para encerrar a folia em grande estilo, terça (21), chega o ‘Bloquinho da Saidêra’, quem comanda é o grupo Cilma da Montanha, em seguida Doze por Oito, Klap, Kacá e Luk.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Furando a Fila. E para aqueles que gostam de fantasia, os fantasiados ganharam um desconto no ingresso comprado na hora.

Carnaval Complexo Fora do Eixo (Saan)

Quinta (16/02): Caio Hot, Hugo Drop, Rugal 061, K2, Carol Luz, Hebert Vaz, Japa e Kacá

Sexta (17/02): Doze por Oito, Danilo Lira, Larbac, Luk e Kacá

Sábado (18/02): DJ Shark, Mistura 61, Pepe Caio Hot e Thiago May

Domingo (19/02): DJ Matt D, Nossa Galera, Chama Nois, Hugo Drop, Arthur Campos e Thiago May

Segunda (20/02): WC no Beat, Mistura 61, DJ A, Chicco Aquino e Kacá

Terça: (21/02): Clima de Montanha, Doze por Oito, Klap, Kacá e Luk

Complexo Fora do Eixo

Endereço: Saan, Quadra 1

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Classificação: 18 anos