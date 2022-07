Complexo Fora do Eixo celebra Dia do Amigo com entrada gratuita

A programação conta com o cantor sertanejo Gabriel Corrêa, que mescla hits que estão na boca da galera com canções autorais

Em 20 de julho é celebrado o Dia do Amigo. E como a música e bons drinques unem as pessoas, o Complexo Fora do Eixo (Saan) decidiu fazer uma promoção nesta quarta-feira (20): a casa oferece cortesias gratuitas para os amigos aproveitarem a data com muita festa.

A programação conta com o cantor sertanejo Gabriel Corrêa, que mescla hits que estão na boca da galera com canções autorais. Para animar a pista, o DJ Thiago May traz um setlist com estilos variados para incendiar a noite, passando pelo funk e parando no house.

As apresentações estão marcadas para a partir das 19h. As cortesias podem ser retiradas gratuitamente no site Furando a Fila e são válidas até às 23h.

Quarta Férias – Especial Dia do Amigo

Data: 20 de julho (quarta-feira)

Local: Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Cortesias gratuitas no site: Furando a Fila

Horário: A partir das 19h

Instagram: @complexoforadoeixo