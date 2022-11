Com programação recheada, Fora do Eixo se prepara para a Copa do Mundo

Evento terá 10 horas de festa, dois telões gigantes e decoração temática

A contagem regressiva para o início da copa do mundo acabou. A competição começou no domingo e está animando a vida dos brasileiros. As casas do Fora do Eixo prepararam um ambiente incrível para torcer para a amarelinha. Com mais de dez horas de evento, o complexo terá dois telões gigantes, decoração temática, ações interativas, além de show com artistas nacionais e locais. Os ingressos antecipados já estão à venda e a programação será a partir da próxima quinta, 24 de novembro.

As casas do Fora do Eixo vão receber shows de artistas locais, como os grupos de pagode Mistura 61, Nossa Galera e Doze por Oito, além da dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel. As apresentações acontecem no Complexo, localizado no SAAN, e no Fora do Eixo Lounge, no SIG.

No Complexo Fora do Eixo, no SAAN, a festa começa na quinta (24), no primeiro jogo da seleção brasileira quem agita o complexo é o grupo Mistura 61, Hugo Drop, Caio Hot, Gui Detona, Dj Law, Novin Yarp, Disstinto e Kaca. Na sexta (25), a partir de 20h, quem sobe ao palco é o grupo de pagode Doze por Oito, Dj A, Caio Hot , Daniel Futuro e Dj Kacá.

No sábado (26) quem agita a noite dos brasilienses é o grupo de pagode nossa galera, a turma do Mistura 61, Pepe, Hugo Drop e Thiago May. Para finalizar em grande estilo, no domingo (27), o espaço recebe o domingo no balanço, Crys e Nego Régis, o grupo Se Joga, Chama Nois, Arthur Campos, Sidharta e Kacá. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Furando a Fila.

Já no Fora do Eixo Lounge, a sexta começa animada, às 18h, com Thiago May; e, às 21h, com a dupla Zé Felipe e Miguel. E Pepe toca às 00h.

Para quem curte um bom samba acompanhado daquela deliciosa feijoada, então o sábado é o dia certo. Às 13h30, Nego Regis sobe ao palco com músicas que prometem agitar o espaço. Logo em seguida, a partir das 17h, Ed Bittencourt apresenta grandes sucessos. Para fechar a noite, às 21h, é a vez de um pagodinho com Doze por Oito, logo depois DJ Ender e pra fechar a noite DJ R. Scky se apresenta. No domingo, para finalizar a semana, o Lounge recebe, Thiago May às 15h, Mistura 61 é quem comanda, a partir das 18h, logo depois um bom pagode do Nossa Galera às 21h, e pra fechar com chave de ouro DJ RSCKY se apresenta.

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

Quinta (24/11): Mistura 61, Hugo Drop, Caio Hot, Gui Detona, Dj Law, Novin Yarp. Disstinto e DJ Kacá

Sexta (25/11): Doze Por Oito, DJ A, Caio Hot, Daniel Futuro, e DJ Kacá

Sábado (26/11): Nossa Galera, Mistura 61, Pepe, Hugo Drop e Thiago May

Domingo (27/11): Crys e Nego Régis, Chama Nois, Sidharta, Arthur Campos, e Kacá

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Quinta – Feira (24/11): Thiago May, Grupo Fala Comigo, GABJ e Dj R.Scky

Sexta-feira (25/11): Dj Pepe, Zé Felipe e Miguel e Thiago May

Sábado (26/11): Nego Regis, Ed Bittencourt, Doze por Oito, Dj Ender e Dj R.Scky

Domingo (27/11): Nossa Galera, Mistura 61, Thiago May e DJ R.Scky

Serviço

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Valor: a partir de R$ 20 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário de funcionamento: Quinta e sexta a partir das 19h; sábado e domingo, a partir das 15h.

Instagram: @foradoeixolounge

Couvert

Terça-Feira – R$10,00

Quarta-Feira – Sem cobrança e happy hour a noite toda

Quinta a Domingo – R$20,00

*Exceto sábado de 12h às 14h

(Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)