Coffee Brasília anuncia segunda edição em setembro

Evento se estenderá por toda a estrutura do shopping, com palestras, competições, estandes de vendas e muito mais

A segunda edição do festival Coffee Brasília já tem data marcada: de 7 a 10 de setembro, no CasaPark. Com entrada gratuita, o evento se estenderá por toda a estrutura do shopping, com palestras, competições, estandes de vendas e muito mais.

Neste ano, o grande destaque é, mais uma vez, a Cafeteria Modelo, um espaço montado para apresentar as melhores práticas do mercado, e o palco Talk Show Coffee, que irá abrigar palestras para empreendedores e apaixonados por café. O local também contará com menu degustação — que será oferecido, também, nos estandes dos expositores — para que os visitantes possam conhecer novos sabores de café e abrigará o concurso Taça Barista 2023.

Além, de possibilitar que expositores realizem “pitch” sobre o seu produto, a Arena Sebrae/3 Corações traz, pela primeira vez, o TNT (Thursday Night Throwdown), uma competição muito tradicional que acontece há anos em diversas cidades ao redor do mundo. Pelo menos em uma quinta-feira no mês, baristas disputam entre si para definir quem faz a melhor Latte Art. Em Brasília, a competição do mês de setembro será no Coffee Brasília 2023. Na quinta-feira (07/09), na Arena Sebrae / 3 Corações, patrocinadora da competição. Todos os interessados estão convidados a participar (sendo barista ou não) e mostrar suas habilidades de vaporização e Latte Art. As vagas são limitadas e serão preenchidas até acumular o total de 24 competidores. As inscrições também são realizadas pelo link que está no @coffeebrasilia_.

Produtores, fornecedores e empreendedores locais estarão no chamado Coffee Brasília Fair. Estandes comercializarão produtos e oferecerão atividades como palestras e degustação. Através do @coffeebrasilia_, os visitantes poderão agendar uma visita guiada às fazendas produtoras de café do Distrito Federal, com degustação de cafés especiais.

Serviço:

Coffee Brasília

Quando: De 7 a 10 de setembro

Horário: Dia 7, 8 e 9, das 14h às 22h; dia 10, das 12h às 20h.

Onde: CasaPark – SGCV Sul, Lote 22 – Guará-DF

Entrada gratuita e classificação indicativa livre

Mais informações: @coffeebrasilia_