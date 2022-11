Clube do Choro e CCBB recebem Carlos Malta neste fim de semana

Na sexta-feira, dia 4 de novembro, o papo musical recebe o artista, a partir das 15h, com entrada gratuita

Em 2022, o projeto Brasília 60 anos de choro apresenta shows de mestras e mestres nos tradicionais palcos da capital. O evento, que teve início em junho com o artista João Donato, continua com sua programação em novembro, e recebe o instrumentista, compositor e educador, Carlos Malta. Com uma carreira brilhante que mescla a experiência ao, o especialista em instrumentos de sopro desembarca no Clube do Choro e no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) neste fim de semana.

Conhecido como “Escultor do Vento”, em 40 anos de carreira, o multi instrumentista rodou o Brasil e o mundo com suas obras, e participou de gravações importantes com Edu Lobo, Aldir Blanc, Ivan Lins, Lenine, Caetano Veloso, Paralamas do Sucesso, Paulinho Moska, Guinga, Rosa Passos e Gal Costa. Mestre dos sopros, Carlos Malta domina toda a família de saxofones e flautas, o clarinete baixo, bem como instrumentos étnicos como o pife brasileiro, o shakuhachi japonês e a di-zi de origem chinesa.

Nos dias 4, 5 e 6 de novembro (sexta, sábado e domingo), os brasilienses terão a oportunidade de escutar uma boa música instrumental, e aprender com Malta sobre dois trabalhos de peso que o profissional realizou junto ao mestre do choro Pixinguinha, e do compositor e cantor baiano Gilberto Gil. O bate-papo musical — projeto que reúne alunos da Escola de Choro Rafael Rabello — acontece sexta-feira, às 15h, e de forma gratuita.

No sábado, Malta vai apresentar ao público o show que consagra os melhores momentos de 2022, por volta das 20h30. De acordo com o artista, “participar de vários projetos distintos, me deu de presente um repertório delicioso ao longo do ano. Escolhi dois momentos mais marcantes: Pixinguinha inédito e Carlos Malta e Pife Muderno em GIL”, explicou. Na companhia do quarteto Márcio Marinho (cavaquinho), Henrique Neto (violão de 7 cordas), Valerinho (pandeiro) e Di Steffano (bateria), Carlos Malta chega aos palcos de Brasília.

Quem não conseguir comparecer ao show de sábado, não precisa se preocupar. Carlos Malta e o quarteto brasiliense apresentam um segundo espetáculo, no dia 6 de novembro, nos gramados do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A partir das 17h30 e com entrada franca, o público terá a oportunidade de escutar novamente o mestre dos instrumentos de sopro.

Apresentado pelo Ministério do Turismo e o Clube do Choro de Brasília, o projeto Brasília 60 anos de Choro tem patrocínio da BB Seguros por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília.

Serviço

Brasília 60 anos de Choro

Carlos Malta e trio: 4, 5 e 6 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: consultar a programação

Local: Clube do Choro de Brasília – Setor de Divulgação Cultural – Bloco G – CEP 70.070-350 – Brasília (DF) e Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB)

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) à venda no site da Bilheteria Digital. Confira quais eventos serão gratuitos por meio das redes sociais do Clube do Choro.

Livre para todos os públicos