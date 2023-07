Iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos para ajudar instituições beneficentes da região, promovendo a solidariedade e o bem-estar social

O Circuito Nacional de Adrenalina chega a Sobradinho neste sábado (15) e domingo (16), trazendo consigo uma proposta de ação social e uma experiência esportiva única. Com entrada solidária, um local icônico e a participação dos melhores profissionais do esporte, o evento promete surpreender e chamar a atenção do público. A programação inclui shows de manobras radicais de carros e motos e exposição de veículos antigos e colecionáveis.

No dia 15, o evento terá início às 19h, enquanto no dia 16, as atividades começarão às 10h.

Uma das principais novidades do evento é a entrada solidária. Para participar do Circuito Nacional de Adrenalina, basta doar 2kg de alimentos não perecíveis na entrada do estacionamento do estádio de Sobradinho-DF. Essa iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos para ajudar instituições beneficentes da região, promovendo a solidariedade e o bem-estar social.

O local escolhido para sediar o evento é o icônico estádio de Sobradinho-DF. A arena será transformada em um verdadeiro palco de manobras radicais, proporcionando uma vista privilegiada para os espectadores acompanharem de perto toda a ação. A estrutura do evento é completa e conta com todas as medidas de segurança necessárias, incluindo grandes de contenção, pneus e distanciamento do público.

O evento contará com uma programação diversificada que vai além dos shows de manobras radicais. Os visitantes também poderão conferir exposições de carros antigos, motos, carros rebaixados e som automotivo, além de desfrutar de uma ampla praça de alimentação. Além disso, haverá tendas, sonorização de alta qualidade e camarotes para garantir o conforto e a comodidade dos presentes.

Serviço: Circuito Nacional de Adrenalina

Etapa Sobradinho – Estacionamento Estádio de Sobradinho

15/07 (19h) e 16/07 (10h)

Ingresso: 2Kg de alimentos não perecíveis

Estacionamento: R$30,00

Instagram: instagram.com/circuitonacionaldeadrenalina