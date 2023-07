Na Praia se prepara para receber Pedro Sampaio, João Gomes, Marina Sena e mais

Ingressos estão disponíveis pelo app/site R2 com.vc ou site napraia.com.vc

Após um fim de semana de muito samba, forró e sertanejo, o Na Praia Festival 2023 recebe alguns dos artistas sensação da música brasileira na atualidade. Pedro Sampaio, Marina Sena, MC Cabelinho e outros nomes se apresentam na capital federal neste fim de semana.

No próximo sábado (15), tem shows do DJ Pedro Sampaio, do trapper MC Cabelinho e do João Gomes, grande nome do piseiro. Na noite seguinte, no domingo (16), será a vez do cantor pernambucano Lucas Mamede, da diva pop Marina Sena e do rapper Baco Exu do Blues animarem o público.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 10 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

