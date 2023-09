Ciranda do Brincar promove a cultura das infâncias em escolas públicas

A primeira edição do projeto ‘Ciranda do Brincar: valorizando a primeira infância’ atenderá professores e estudantes entre 4 e 5 anos, em Sobradinho e Planaltina

A ampla diversidade de brincadeiras de rodas, cirandas, cocos, cantigas de ninar, de umbigada e demais brincadeiras populares brasileiras integram a chamada Cultura das Infâncias. Trata-se de um patrimônio material e imaterial vivo, que na modernidade tem perdido protagonismo frente a mudanças socioculturais, como a exposição prolongada a telas digitais e o esvaziamento da frequência de crianças nos espaços públicos. Buscando difundir este rico patrimônio cultural, o projeto Ciranda do Brincar: valorizando a primeira infância realiza, entre setembro e novembro de 2023, ações culturais gratuitas no Centro de Educação Infantil 01 de Sobradinho e no Centro de Educação Infantil 01 de Planaltina.

Concebido e realizado pela Ciranda de Alecrim, Casa Moringa e Justa Trama Produções, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto tem como principal foco promover a valorização da primeira infância através de diversos brinquedos e brincadeiras de tradição oral brasileiras. Para isso, serão ofertadas 49 oficinas culturais e arte-educativas para 800 crianças, entre 4 e 5 anos, e oito oficinas de cunho formativo, que somam 24 horas-aula, para 40 professores/as. A terceira ação, de caráter artístico-cultural, é direcionada à toda comunidade escolar, com a realização de quatro espetáculos de palhaçaria e teatro de bonecos.

A primeira edição do Ciranda do Brincar: valorizando a primeira infância foi concebida a partir da experiência artística e pedagógica dos coletivos Ciranda de Alecrim e Casa Moringa, com fundamentação metodológica da Pedagogia Griô. As oficinas são facilitadas pelas/os arte-educadoras/es: Rayla Costa, Matheus Lima, Marcela Moura e Luciana Meireles, com coordenação pedagógica de Líllian Pacheco, criadora da Pedagogia Griô. Entre os espetáculos, estão: ‘O pequeno grande circo de Tapioca e Espirolinda’, com a dupla de palhaços Marco Aurélio Feresin e Natália Dutra; ‘Juancito y Maria’, do Grupo Alpargatas Títeres; e ‘Vereda dos Mamulengos’, com a bonequeira Fabíola Resende, da Casa Moringa.

A importância da educação e das políticas públicas voltadas à primeira infância

São recentes os estudos acerca da infância enquanto etapa de vida com especificidades próprias em relação às demais fases humanas. Apesar do arcabouço jurídico de proteção do direito à infância, como o Art. 227 da Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos da Criança (Unicef), o Estatuto da Criança e do Edolescente e o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n ° 13.257/2016), sabe-se que, em termos de práticas culturais enraizadas, o tratamento comunitário, social, familiar e escolar dado às crianças é ainda bastante precário.

Indo na contramão dessa realidade, o projeto Ciranda do Brincar objetiva, portanto, semear uma cultura de atenção à primeira infância, reconhecendo o brincar e os folguedos de tradição oral presentes na cultura brasileira como instrumentos pedagógicos que podem favorecer o desenvolvimento pleno e integral das crianças. “Por isso trabalhamos também com o corpo docente, por meio da arte e para além da teoria. Buscamos sensibilizar os professores a partir do contato com a própria infância e história pessoal de cada um para, assim, renovarem a sua atuação em sala de aula”, afirma Rayla Costa, curadora artística e proponente do projeto.

O projeto, que intenciona ser modelo para outras iniciativas, contempla ainda ações de acessibilidade, com duas oficinas adaptadas para crianças com algum tipo de transtorno global de desenvolvimento (TGD), além de audiodescrição e legenda descritiva em todos os seus produtos audiovisuais.

Fundamentos da Pedagogia Griô

A Pedagogia Griô foi criada pela educadora Líllian Pacheco, a partir da sua prática pedagógica no Grãos de Luz e Griô, em Lençóis, Bahia. É uma metodologia que integra mito, arte, ciência, história de vida e todos os saberes e fazeres de uma comunidade. Coloca como centro do saber a vida, a identidade e a ancestralidade. O processo de elaboração do conhecimento ocorre por meio do encantamento, da vivência, do diálogo e da produção partilhada do conhecimento, tendo como referência princípios e práticas da tradição oral.

