Danni Suzuki atualiza quadro clínico de Ricardo Tavares: “Estava se esforçando para abrir os olhos”

Apesar dos avanços, o maquiador, que está internado desde o último dia 22, após ser atropelado, ainda encontra-se em estado grave.

Minha gente, nesta terça-feira (12), a modelo e atriz Danni Suzuki utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro clínico de seu amigo pessoal, o maquiador Ricardo Tavares, que está internado no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, desde o último dia 22, após ser atropelado.

De acordo com a atriz, apesar de ainda estar fazendo hemodiálise e o seu quadro de saúde ainda ser considerado grave, Ricardo tem apresentado alguns avanços, como tentar abrir os olhos.

“A gente voltou correndo para o hospital. Ricardinho estava se esforçando para abrir os olhos e eu gritei no ouvido dele: ‘Ricardinho, voltei aqui, como que você me espera ir embora para abrir o olho?'”, contou a amiga do maquiador.

Mas não parou por aí. A atriz revela que a melhora do influenciador é ainda mais significativa do que podíamos imaginar, pois, além de se esforçar para abrir os olhos, Ricardo também respondeu a todos os comandos que foram dados pela dentista que está lhe acompanhando.

“E o dentista confirmou que ele abriu a boquinha, respondeu aos comandos de abrir a boca, colocar a língua para fora, para dentro, fechar a boca. Ele respondeu a comandos. Isso, para mim, é a melhor notícia que tive desde que tudo isso começou”, revelou Suzuki.