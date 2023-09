Arte Fato chega à sua 33ª edição

Esta edição do Arte e Fato presta merecida homenagem ao artista Cláudio Truzzi e conta com três atrações musicais

No palco do recém reformado Teatro dos Bancários, três atrações musicais comandam uma noite, que, certamente, vai provocar emoções distintas na plateia. Se em uma parte da noite o público vai querer dançar, em outras, vai se arrepiar com arranjos e letras tocantes.

Uma noite de todos os sons! A agitação, que dará um tom carnavalesco, ficará por conta do Bloco Eduardo e Mônica, bastante conhecido dos foliões da cidade. Em cima de repertório que todo mundo tem na ponta da língua, o rock brasiliense dos anos 90, o bloco criou versões em ritmo de Samba.

O clima intimista e bem mais tranquilo, vai ser trazido ao teatro pelo Duna Duo, formado pela atriz e cantora Kaise Helena e pelo cantor e compositor Adriano Rocha. O repertório autoral da dupla tem como influência os anos 1970 e 1980. Bebe do movimento Tropicalista, da psicodelia nordestina, das canções de amor que embalaram a década de 1980, do reggae brasileiro, dos Tribalistas e da nova MPB. Ainda este ano, Adriano e Kaise lançam o primeiro álbum “Leve”, em vinil.

Bancário do BRB há oito anos, Felipe Alves trabalha, em paralelo, com música desde os seus 15 anos. Em seu projeto solo, interpreta canções que vão da MPB ao internacional. E, ao lado de filhos do saudoso Jessé, coordena um tributo ao cantor.

Esta edição do Arte e Fato presta merecida homenagem ao artista Cláudio Truzzi, que nos deixou recentemente. Baixista, referência no DF, guitarrista, violonista, cantor e arranjador, Truzzi integrou o Bloco Eduardo e Mônica e assinou os arranjos do álbum “Leve”, do Duna Duo. Ao longo de seus mais de 30 anos de carreira, participou de incontáveis projetos.

Serviço:

ArteFato, XXXIII Edição

Local: Teatro dos BancáriosEndereço: EQS 314/315 BL A, Brasília

Dia e horário: 19 de setembro de 2023, terça-feira, às 20h

Ingressos: entrada franca, mediante retirada de ingressos na bilheteria do teatro a partir de segunda-feira, dia 18, entre 11h e 20h.

Participações: Bloco Eduardo e Mônica, Duna Duo e Felipe Alves

Apresentação: Vanderlei Costa

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Os shows serão transmitidos no Canal Sindicato dos Bancários de Brasília – YouTube, posteriormente