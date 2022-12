Chapada dos Veadeiros recebe o Réveillon Semear

Com all inclusive, programação conta com bandas, DJs e alta gastronomia

A Chapada dos Veadeiros é um lugar mágico. O lugar recebe uma grande festa para a virada de ano. O Réveillon Semear 2023 traz uma programação musical para se despedir de 2022 com estilo, e dar boas-vindas para o novo ano que se inicia com muito alto astral. O evento acontece em um dos spots mais badalados da região, o Rústico Premium Grill, na Vila de São Jorge (GO), no dia 31 de dezembro, a partir das 20h. Ingressos all inclusive à venda no Sympla.

Com direito a open bar e food, o menu criativo conta com saborosos pratos e bebidas premium. Para animar o público, a casa aposta em bandas e DJs para celebrar. Nesta edição, a comemoração traz o slogan “Lance no universo boas intenções. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de colher frutos. Sempre é tempo de semear”. “O intuito é trazer toda a positividade e mandar boas vibrações para que o novo ano seja melhor. Quando pensamos e fazemos coisas boas, tudo caminha para que essa energia do bem retorne pra gente. O público pode esperar uma festa incrível, mágica, animada e com música de qualidade e comida boa ”, enfatiza a empresária Carla Vasconcelos.

Entre as atrações, o grupo brasiliense O Bando. A discotecagem fica por conta de YuMi Project (deep house e melodic techno), Maffra (brazilian groove) e Gabhishak (mystic house). “Temos uma relação muito próxima com a Chapada dos Veadeiros, esse lugar mágico e com energia incrível. O evento vai trazer todo esse misticismo para que todos tenham uma excelente festa e começo o ano com a vibe lá em cima. Nosso repertório vai casar muito bem com o lugar e com o clima festivo, celebrando todas as conquistas do ano que está terminando e recebendo de braços abertos 2023”, comenta o músico Diogo Villar, do O Bando.

Para a ceia, servida das 21h às 23h, uma mesa recheada com castanhas e frutas secas, salada Juliana, salada de arroz negro com camarão, tangerina e alecrim, pétalas de bacalhau grelhado regado de azeite, com cebola roxa e batatas, rosbife ao molho de mostarda e morangos, fileé alemão com batatas rústicas, arroz semear com ervas e acompanhamentos árabes, como coalhada seca, homus, tabule, berinjela agridoce e kafta.

O cardápio conta também com risoto de camarão com queijo emmental, mini polenta com ragu de cordeiro, mini arancini de costela, filé ao molho de melaço com penne ao molho de queijo, ravioli de mozzarella de búfala ao molho pomodoro com pesto de baru, ancho grelhado com molho gorgonzola, lentilha da sorte, surpresa de romã e uva, mini torta de chocolate, mini torta de morango e cheesecake de doce de leite.

Após a virada, a partir da 1h, serão servidas saborosas comidinhas para o público se deliciar. Entre as opções, minis hambúrgueres diversos e caldo de alho-poró. Para brindar, Gin Tanqueray, vodka Ketel One, gin tônica Tanqueray, drink São Jorge, Aperol Spritz, Cava, espumante, vinho branco, cerveja Heineken, cerveja Corona, whisky Singleton, shots místicos, ponche de melancia e romã, água, refrigerantes e suco de uva integral.

Réveillon Semear 2023 – Rústico Premium Grill

Data: 31 de dezembro

Horário: a partir das 20h

Valor: a partir de R$ 500 no Sympla

Local: Rústico Premium Grill – São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 – Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Mais informações e reservas: WhatsApp (62) 99650-6476