Chapada dos Veadeiros recebe 5ª edição do Jazz na Vila

Evento reúne músicos locais e brasilienses, que farão apresentações em restaurantes, bares e pousadas da região

Entre os dias 11 a 15 de novembro de 2022, a Vila de São Jorge, porta de entrada para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, recebe a 5ª edição do Jazz na Vila. O evento, organizado pela Associação dos Empreendedores de São Jorge (Assejor), reúne músicos locais e brasilienses, que farão apresentações em restaurantes, bares e pousadas da região. O couvert artístico custa R$ 20; e o cortejo e o Jam session são gratuitos.

Cerca de 20 artistas participam da programação, como Izabella Rocha, fundadora e ex-integrante do grupo Natiruts. O line-up conta ainda com Tico de Moraes, Bruno Berê, Renato Segredo, Juninho di Sousa Duo, Marcos Santos Duo, entre outros. A curadoria é do pianista, compositor e produtor musical Flávio Silva, uma das atrações do festival. “O processo de escolha dos artistas para o Festival é interessante: algumas indicações, artistas que já participaram de outras edições, novos artistas, sempre prezando pela qualidade e variedade. Nessa edição teremos uma novidade, que é a realização de uma ‘Jam session’, onde os artistas participantes poderão tocar juntos num palco ao ar livre”, comenta Flávio.

Os shows acontecem no Rústico Premium Grill, Mirante, Palipalan, Luar da Vila, Manhã de Sol, Paladar Bistrô, Cozinha do Cavaleiro, Ei Dudu Camargo, Puxadinho do Luar, Na Mata, Farofa, Santo Cerrado, Cristal da Terra, Flats Suíte, Flats Comfort e Coffee Shop São Bento. “A Chapada dos Veadeiros é um lugar mágico, de paisagens exuberantes, e a oportunidade de realizar um Festival de música nesse ambiente é ímpar. Realmente é muito especial unir música de qualidade, excelente gastronomia aos já conhecidos atrativos da região: a natureza e a hospitalidade dos moradores e pousadas”, ressalta o curador.

Nos dias 12 e 13, o festival promove um cortejo pelas ruas da cidade, das 15h às 15h40, que se junta ao trio base: piano, baixo acústico e bateria, no palco externo na praça, para uma apresentação de mais uns 40 minutos. Nos mesmos dias, às 23h, acontece uma Jam Session, com Flavio Silva Trio em um palco aberto para todos os participantes do festival. O evento conta com apoio institucional da Secretaria de Cultura/Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás/GO.

Confira a programação completa:

11/11

Rústico: 20h às 22h – Tico de Moraes Trio com participação de Izabella Rocha

Cozinha do Cavaleiro: 20h às 22h – Flavio Silva e Daniel Castro

Santo Cerrado: 20h às 22h – Paulo André e Rodrigo Bezerra

12/11

Rústico: 14h às 16h – Juninho di Sousa e Aelton di Sousa

Rústico: 20h às 22h – Flavio Silva Trio convida Joana Duah

Mirante: 16h às 18h – Tico de Moraes e Misael Barros

Luar da Villa: 20h às 22h – Juninho di Sousa Trio

Manhã de Sol: 8h30 às 9h10 – Paulo André e Rodrigo Bezerra

Paladar Bistrô: 20h às 22h – Paulo André e Rodrigo Bezerra

Puxadinho do Luar: 18h às 20h – Carlos Cardenas e Eladio Oduber

Na Mata: 19h30 às 21h30 – Tico de Moraes Participação Izabella Rocha.

Santo Cerrado: 20h às 22h – Trio Caravela

Cristal da Terra: 8h30 às 9h10 – Alexander Raichenok

Flats Suite: 19h às 19h40 – Rozinaldo

Flats Comfort: 19h as 19:40 Duo Continuum

Coffee Shop São Bento: 13h às 15h – Flavio Silva e Daniel Castro

No Pé da Serra: 14h às 16h – Bruno Berê e Rozinaldo

13/11

Rústico: 14h às 16h – Paulo André e Rodrigo Bezerra

Rústico: 20h às 22h – Flavio Silva Trio convida Joana Duah e Adil Silva

Mirante: 16h às 18h – Flavio Silva Trio convida Joana Duah

Palipalan: 8h30 às 9h10 – Duo Carlos Cardenas e Eladio Oduber

Luar da Villa: 20h às 22h – Trio Tundá

Manhã de Sol: 8h30 às 9h10 – Duo Adil Silva

Puxadinho do Luar: 18h às 20h – Tico de Moraes trio

Farofa: 19h30 às 21h30 – Juninho di Sousa Trio

Santo Cerrado: 20h às 22h – Miriam Marques Trio

Cristal da terra: 8h30 às 9h10 – Juninho di Sousa

Coffee Shop São Bento: 13h às 15h – Duo Continuum

Casa de Delícias: 8h30 às 9h10 – Lucas Villarim

14/11

Rústico: 14h às 16h – Duo Adil Silva

Rústico: 20h às 22h – Flavio Silva Trio convida Tico de Moraes e Alexander Raichenok

Luar da Villa: 20h às 22h – Duo Carlos Cardenas e Eladio Oduber

Ei Dudu Camargo: 20h às 22h – Duo Juninho di Sousa

Puxadinho do Luar: 18h às 20h – Bruno Berê e Rozinaldo

Santo Cerrado: 20h às 22h – Duo Continuum

15/11

Rústico: 14h às 16h – Bruno Berê e Rozinaldo

Santo Cerrado: 20h às 22h – Bruno Berê e Renato Segredo

Cortejo (12/11): começa às 15h, com chegada ao palco às 15h40, juntando-se ao trio base: piano, baixo e bateria e toca mais 40min com os músicos Adil Silva (trompete); Carlos Cardenas: (saxofone tenor); Alexander Raichenok (saxofone alto) e Tiago Rosback (caixa)

Cortejo (13/11): começa às 15h e toca 1h pelos os principais pontos da cidade, com os músicos Adil Silva (trompete), Carlos Cardenas (saxofone tenor), Alexander Raichenok (saxofone alto), Tiago Rosback (caixa)

Jam Session (12/11 e 13/11): às 23h, com Flavio Silva Trio, em um palco aberto para todos os participantes do festival.