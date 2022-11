CCBB Educativo recebe Tom Suassuna no Dia Nacional do Músico

Recital de rabeca dialoga com a Exposição Movimento Armorial – 50 anos

O CCBB Educativo comemora o Dia Nacional do Músico, 22 de novembro, às 19h, com recital de rabeca de Tom Suassuna. O show dialoga com a exposição Movimento Armorial – 50 anos, em cartaz no CCBB Brasília. O movimento, idealizado por Ariano Suassuna na década de 70 como manifestação da cultura nordestina, abrange diversas expressões artísticas como literatura, música, teatro e artes plásticas.

Tom Suassuna e banda irão interpretar um repertório típico das tradições nordestinas, conduzindo o público às raízes da cultura popular brasileira. Tom é violonista popular e erudito, membro da Orquestra Desarmônica de Brasília e da Orquestra Quadrafônica. Participou com Os Gitiranas do 2o Festival de Rabecas na Casa do Cantador, na Ceilândia, em 2021.

A apresentação será realizada no Vão Central do CCBB Brasília e a entrada é gratuita mediante retirada de ingresso no site www.bb.com.br/cultura.

Programação CCBB Educativo Brasília – Novembro 2022

Dia Nacional do Músico

Data: 22 de novembro, às 19h

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação etária: Livre

Local: Vão Central