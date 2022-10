CCBB Educativo promove atividades gratuitas no Dia das Crianças

Também dialogando com a exposição de Ziraldo, o CCBB Educativo promove, para todas as idades, mediação de leitura com o projeto Livro Vivo

O CCBB Educativo Brasília promove no Dia das Crianças programação com muitas atividades pensadas para o público infantil de diversas idades. A grande novidade é que, no dia 12 de outubro, o universo mágico da exposição Ziraldo Interativo abre suas portas para visitação.

E o projeto Pequenas Mãos, voltado para crianças de 3 a 6 anos, fará um passeio pela exposição para estimular os pequenos visitantes. Logo em seguida, os educadores do CCBB Educativo vão incentivar a meninada a criar suas próprias histórias em mesas de luz, explorando cores e formas diversas. Tudo num espaço especial criado na própria sala do programa educativo.

Também dialogando com a exposição de Ziraldo, o CCBB Educativo promove, para todas as idades, mediação de leitura com o projeto Livro Vivo. A Hora do Conto, momento de contação de histórias com musicalização, e outras atividades também estarão à espera da criançada.

A programação do CCBB Educativo especial para o Dia das Crianças começa às 10h e todas as atividades são gratuitas. Confirma a programação completa em https://programaccbbeducativo.com.br/calendario/

DIA DAS CRIANÇAS – CCBB Educativo

Data: 12 de outubro, a partir das 10h

Acesso: Gratuito, sem retirada de ingressos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação indicativa: Livre

Serviço:

Programa Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil

Centro Cultural Banco do Brasil – Distrito Federal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: SCES Trecho 2 – Brasília/DF Tel.: 61 3108-7600

Vide programação em www.bb.com.br/cultura

Classificação Indicativa: livre