Carnaval na Copa começa neste domingo (20), com show do Parangolé

Evento começa a partir do meio-dia, durante a abertura oficial da Copa do Mundo, com a transmissão do jogo Catar x Equador

A bola vai começar a rolar no Catar a partir deste domingo (20), e a folia do projeto Carnaval na Copa, em Brasília, também! O evento dá o pontapé inicial em sua programação que vai transmitir os jogos do mundial, além de receber várias atrações musicais, sendo a primeira delas o grupo Parangolé, do cantor Tony Salles.

Todo o projeto será realizado às margens do Lago Paranoá, nas dependências do Cafe de La Musique Brazilian Paradise, com uma estrutura decorada em verde e amarelo, um telão de LED de 200m2, inúmeras TVs, palco para shows, lounges privativos, bar temático com o melhor da comida de boteco, e shows pirotécnicos.

Os ingressos para os dias de shows estão à venda e custam a partir de R$ 60, podendo ser adquiridos pelo site ou app Sympla.

Programação

O Carnaval na Copa vai transmitir todos os jogos do Brasil e terá apresentações de shows nacionais. Enquanto as partidas das outras seleções o evento vai abrir/transmitir somente durante os jogos que vão acontecer sexta, sábado e domingo, sempre a partir das 12h, além de shows com atrações locais).

Programação musical jogos do Brasil

24 de novembro, quinta-feira, 12h

Brasil x Sérvia

Atrações: É o Tchan, Gui Boratto e Ra7a

28 de novembro, segunda-feira, 12h

Brasil x Suíça

Atrações: Xanddy Harmonia e DJ Jord

2 de dezembro, sexta-feira, 12h

Brasil x Camarões

Atrações: Maiara & Maraísa, Jefferson Moraes e DJ Ownboss

5 de dezembro, segunda-feira, 12h

Oitavas de final

Atrações: João Gomes e DJ PH

Serviço

Carnaval na Copa

Quando: 20 de novembro a 18 de dezembro

Onde: dependências do Cafe de La Musique Brazilian Paradise (Setor de Clubes Sul, Tr. 1)

Horário de funcionamento: dias de jogos do Brasil, sempre a partir das 12h; transmissão dos jogos de outras seleções, sempre às

sextas, sábados e domingos, a partir de 12h;

Ingressos: a partir de R$ 60, podendo ser adquirido pelo site ou app Sympla.