Carnaval do Primeiro Bar terá programação para todas as idades

Haverá vários shows ao vivo, entre eles Bloco Eduardo & Mônica, Samba Urgente, Dhi Ribeiro e Thiago Nascimento

“Alegria em fevereiro, vem ser feliz no Primeiro!”, é com esse bordão bastante intuitivo que um dos bares mais queridos da capital do Brasil anuncia seu mais novo projeto: Vai Ter Carnaval. Serão cinco dias de muita folia, 17 a 21 de fevereiro (sexta a terça-feira), com uma programação montada para que toda a família possa se divertir, dos pequenos aos grandes foliões.

Para os adultos, a curtição ficará por conta dos principais artistas e grupos do carnaval brasiliense, entre eles entre eles Bloco Eduardo & Mônica, Samba Urgente, Thiago Nascimento, Dhi Ribeiro e Xéu.

“Estamos muito ansiosos para a chegada do carnaval, para nós do Primeiro esta data sempre foi um marco muito importante para o espaço. Desde 2016 nós montamos uma programação muito especial, e até nossa última edição em 2020, mais de 20 mil pessoas entre jovens, adultos e crianças passaram pelo bar durante o projeto. Para esse retorno preparamos algo grandioso, com uma mega estrutura com quase 3.000m2 de área coberta para os agitos do carnaval, vai ser incrível”, revela Thales Furtado, sócio do Primeiro Bar.

Muito samba e axé!

Os agitos começam na sexta-feira (17), a partir das 18h30, com o Grupo Moleque, em seguida sobem ao palco a cantora Juliana Muller (21h30), e o DJ Wendel. Enquanto no sábado, domingo, segunda e terça-feira, os embalos começam cedo, a partir das 11h, para aqueles que querem chegar tomar uma cerveja gelada, comer uma boa feijoada e já emendar para os shows que começam a partir das 18h.

Vale lembrar que durante todos os dias de festa, junto com a apresentação da Bateria Ensaio Geral, passistas de escolas de samba do DF vão desfilar no Primeiro Bar.

Sábado – Thales Júnior (18h); Bateria Ensaio Geral (20h30); Dhi Ribeiro (21h); DJ Wendel (durante os intervalos).

Domingo – Elas que toquem (18h); Bateria Ensaio Geral (20h30); Thiago Nascimento (21h).

Segunda – Renata Jambeiro (18h); Bateria Ensaio Geral (20h30); Samba Urgente (21h); DJ Wendel (durante os intervalos).

Terça-feira – Peçanha (14h); Bloco Eduardo & Mônica (18h); Bateria Ensaio Geral (20h30); Xéu (21h) DJ Wendel (durante os intervalos).

Os ingressos para os dias de festa estão à venda pelo site ou app Furando A Fila, e custam a partir de R$ 30 (valor referente ao primeiro lote). Crianças até 12 anos não pagam.

Buffet à vontade para garantir a energia dos foliões

De sábado a terça-feira, das 12h às 16h, um grande buffet de feijoada completa, petiscos e sobremesas (inclusos), ficará à disposição do público, a R$ 59,90 para comer à vontade. Crianças de 7 a 14 anos pagam meia, e pequenos de 0 a 6 não pagam.

Programação para os pequenos foliões

Durante os dias de festa, o Primeiro Bar vai estar com duas brinquedotecas funcionando , das 11h às 23h, uma interna para os menores de 0 a 3 anos acompanhados dos pais ou responsáveis (17 a 21 de fevereiro), e outra externa (18 a 21 de fevereiro), para os pequenos de 4 a 13 anos, com mais de 400m2.

Entre os espaços, seis brinquedos infláveis, cama elástica, apresentação de grupos infantis, interação com personagens de desenhos animados, jogos eletrônicos, fliperamas, brincadeiras, venda de guloseimas como algodão doce e pipoca, e recreação vão fazer parte da programação feita para as crianças.

No sábado, domingo e segunda-feira, das 11h às 17h, o espaço vai realizar a Matinê do Primeirinho, com uma programação inteiramente dedicada para as crianças, entre elas apresentação das bandas infantis Maria Vai Casoutras e Banda Q Q Isso.

Serviço

Carnaval do Primeiro Bar

Onde: Primeiro Bar (SIG Q.8, em frente a via principal do Sudoeste)

Quando: 17 a 21 de fevereiro, sexta a terça-feira de carnaval

Horário de funcionamento: 11h às 2h

Para mais informações: @primeirobar ou WhatsApp/fone (61) 3028-1331