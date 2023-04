Capital Freaks faz show de lançamento de novo clipe, “Masks are rising”

Evento acontece neste domingo (16/04) no UK Music Hall, na 411 Sul

A banda de metal e rock alternativo Capital Freaks celebra o lançamento do clipe “Masks are rising” com um show especial no UK Music Hall (411 Sul), neste domingo (16/04). A faixa está disponível no YouTube, e os ingressos para o evento já estão à venda.

A canção aborda a tríade rebeldia-união-resiliência, como forma de poder enfrentar lutas pessoais e coletivas. Da desesperança à redenção, Capital Freaks é uma extensão completa de seus criadores e o single simboliza essa ideia. “Vestir a máscara é o ato de rebeldia para em conjunto enfrentar tudo o que nos aflige, sem medo de ousar e de nos queimar. Um convite à luta contra a opressão. Vestindo a máscara podemos alimentar nossos demônios e agir sem hesitação”, conta o vocalista Thiago Ruby.

Se posicionando à essência fundamentada e transgressora do rock, a banda foi certeira em se aprofundar nessa premissa. E, em tempos de incerteza, o enfrentamento seja, talvez, a forma mais potente de lidar com os monstros ao redor.

Sobre a banda e o show

Capital Freaks nasceu em Brasília como um projeto de estúdio em 2012, idealizado pelo produtor e guitarrista André Garotti, e pelo vocalista Thiago Ruby, com o foco em lançar músicas autorais. Em 2020, juntaram-se ao projeto o baixista e compositor Michel Marciano e o baterista Bruno Duarte.

A banda une metal, hard rock, alternativo e um MPB diferenciado em suas canções. Além de “Masks are rising”, a proposta é que nos próximos meses os lançamentos sejam constantes, como versões especiais de artistas renomados da música brasileira e álbum cheio com previsão de ser lançado no segundo semestre de 2023.

Ao se fazer firme na cena autoral, Capital Freaks se descreve como um coletivo de artes e não apenas como uma banda, já que traz questões pertinentes para explorar a arte de rua e correlaciona o próprio trabalho com o grafite, onde mistura a música e a arte visual da máxima expressão do underground simultaneamente nos shows, especialmente no que acontece no dia 16/04.

“Esse show vai celebrar algo que construímos desde o começo da banda. Pela primeira vez, vamos apresentar essa canção que simboliza tudo o que construímos nesses 10 anos. Estamos muito felizes com a recepção das músicas pelo público, e sigo feliz também por trazer para o evento nossos amigos da Horta Project. Vai ser um gás na cena de Brasília, estamos vindo com tudo e levar um som muito diferenciado”, reitera o vocalista.

SERVIÇO

Show de Lançamento – Capital Freaks

Local: UK Music Hall

Horário: 18h

Ingressos disponíveis pelo site Sympla.

Classificação indicativa: 18 anos

FICHA TÉCNICA

Gravação e direção do clipe: Produtora Nove Zero Um

Fotografia: Cadu Andrade

Atriz: May Bucar

Produção, Gravação, Mixagem e Masterização: André Garotti