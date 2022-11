Brasília recebe segunda edição do Idowu & Fela in Motion

Na pista, DJ Odara faz uma tour dançante e atemporal pelo que há de mais rico na música black. Festa acontece nesta sexta (18)

Celebrando a ancestralidade no mês da Consciência Negra, chega em Brasília ‘Idowu e Fela in Motion’, a segunda edição do tributo a Fela Kuti, criador do Afrobeat, fazendo a conexão Brasil-África. A festa ocorre nesta sexta-feira (16), no Outro Calaf.

Vindo da Nigéria, do povo Yorubá, ÌDÒWÚ AKÍNRÚLÍ, roda pelo Brasil oferecendo formações, regendo e promovendo essa experiência inesquecível em um espetáculo vibrante de quem conhece bem esse repertório e já tocou com a família do mestre Anikulapo.

Abrindo os trabalhos, teremos Gã Stars, diretamente de Gana, com Francis Ang, pertencente ao povo Gã, celebrando ritmos como Highlife, Afrobeat entre outros de seu povos, em uma fusão de tradicional e contemporâneo.

Na pista, DJ Odara faz uma tour dançante e atemporal pelo que há de mais rico na música black.

Idowu e Fela in Motion – 2ª edição do tributo a Fela Kuti

Data: sexta-feira, 18 de novembro

Horário: a partir das 22h

Local: Outro Calaf – Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bl Q – Brasília-DF

Realização: Obadeyí produções e Iluakín produções | apoio: Restaurante Simbaz, Estúdio Vetorial e Instituto Afrolatinas