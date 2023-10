Brasília recebe a maior feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus

Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM) ocorre de 7 a 9 de novembro, com entrada franca

A capital do país receberá, de 7 a 9 de novembro, a Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM). O evento, que já se estabeleceu como o maior do Polo Industrial de Manaus (PIM), ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com entrada franca. A intenção é proporcionar aos brasilienses mais conhecimento sobre atividades e práticas ambientais aplicadas no coração industrial da Amazônia, o Polo Industrial de Manaus.

Exposições e palestras colocarão em destaque a importância do modelo da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento econômico do país, aliado à responsável utilização dos recursos naturais. Palestrantes renomados estarão disponíveis para interagir com o público, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões, promovendo um diálogo aberto e construtivo sobre a importância da sustentabilidade em todos os setores da sociedade.

Além das palestras, os visitantes terão a chance de explorar estandes sustentáveis e adquirir produtos regionais, todos com isenção de impostos, fomentando práticas economicamente viáveis e ecológicas.

A realização da Feira é uma parceria entre a Suframa e o Instituto Piatam, entidade engajada em promover práticas sustentáveis na região. Juntos, buscam criar um ambiente propício para o intercâmbio e conhecimento e fortalecimento das iniciativas que visam um futuro mais sustentável para o Polo Industrial de Manaus para todos o país.

Serviço

FesPIM – Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus

De 7 a 9 de novembro

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Entrada franca

Mais informações: www.fespim.com.br