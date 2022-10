‘Brasília 60 anos de choro’ recebe Maestro Spok, Danilo Caymmi e Sabor de Cuba

Confira a programação de outubro do projeto

Até o fim de 2022, o projeto Brasília 60 Anos de Choro apresenta shows de mestras e mestres da música brasileira no mais tradicional palco da música instrumental da capital do país. O evento, que teve início em junho com show do artista João Donato, segue apresentando unanimidades da música popular e instrumental em sua programação de outubro, apresentando grandes espetáculos no Clube do Choro e no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

Nos dias 12 e 13 de outubro (quarta e quinta), às 20h30, o Clube do Choro recebe Danilo Caymmi, Flávio Mendes e Antônio Carlos Bigorna para abertura da programação mensal. Nos palcos, Caymmi encabeça o projeto Andança, relembrando clássicos lançados em festivais dos anos 1960, e mantendo acesa a memória da obra do pai e o legado construído ao lado dos irmãos Dori e Nana Caymmi.

Na semana seguinte, nos dias 19 e 20 de outubro, o grupo musical Sabor de Cuba dá seu show de ritmos tradicionais latinos, tais como salsa, mambo, rumba, cumbia, bolero, entre outros. Lançado em 2014, o grupo difunde a cultura cubana e latina na capital do país. Com dois shows programados, Sabor de Cuba vai se apresentar às 20h30 no Clube do Choro (quarta-feira), e às 19h no Centro Cultural Banco do Brasil (quinta-feira).

Complementando a programação, dia 28 de outubro, o bate-papo musical vai receber o renomado mestre do frevo Spok. Com tema “O frevo e sua linguagem”, o artista vai abordar os antecedentes, as modalidades, a execução e a orquestra que compõem a tão difundida manifestação artístico-cultural nascida em Pernambuco. De forma gratuita, o papo acontece no Clube do Choro, a partir das 16h.

Horas mais tarde, às 20h30, e acompanhado pelo grupo Face Quarteto, Maestro Spok apresenta um espetáculo para dar início a um fim de semana regado de música nordestina. Face Quarteto é um grupo de música instrumental formado pelos brasilienses Victor Angeleas (bandolim de dez cordas), Márcio Marinho (cavaquinho de seis cordas) e Larissa Umaytá (pandeiro) e pelo goiano Bruno Rejan (baixo elétrico). No sábado (29), os parceiros se reúnem nos gramados do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), às 17h30, encerrando a programação de outubro do Projeto Brasília 60 anos de choro.

Apresentado pelo Ministério do Turismo e o Clube do Choro de Brasília, o projeto Brasília 60 anos de Choro tem patrocínio da BB Seguros através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília.

Serviço – Brasília 60 anos de choro (programação de outubro)

Locais: Clube do Choro de Brasília – Setor de Divulgação Cultural – Bloco G – CEP 70.070-350 – Brasília (DF) e Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB)

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) à venda em https://www.bilheteriadigital.com/choro. Confira quais eventos serão gratuitos por meio das redes sociais do Clube do Choro.

Instagram: https://instagram.com/clubedochoro?igshid=YmMyMTA2M2Y=