O Boteco do Clima vai receber, neste sábado (29), o cantor e compositor Ronaldinho Craque de Samba, sambista do Rio de Janeiro, ex-membro do grupo Fundo de Quintal. O evento começa a partir das 17h, na Orla da AABB.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por R$ 30 no Sympla (na hora, vai estar R$ 50).

O Boteco do Clima é um projeto musical de autoria do grupo Clima de Montanha, que acontece todos os sábados, na AABB.

Serviço

Boteco do Clima recebe Ronaldinho Craque de Samba

Sábado, 29 de abril de 2023

A partir das 17h

Orla da AABB – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 17

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (61) 983500700 | [email protected]