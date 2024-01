Bloco Eduardo e Mônica invade o Iate Clube para o Carnaval 2024

Festa está marcada para 11 de fevereiro, com participação especial de 7 na Roda, Da Massa, Thiago Nascimento, Mc Bockaum e DJMaffra

O Bloco Eduardo e Mônica já tem data marcada para trazer a folia de volta à capital federal. No dia 11 de fevereiro, a partir das 16 horas, o Iate Clube será palco para o retorno do bloco mais querido de Brasília.

A promessa é de uma estrutura impecável, capaz de oferecer conforto e segurança para todos os presentes, enquanto as margens do Lago Paranoá garantem uma atmosfera de pura alegria e diversão. Além do famoso repertório de clássicos do rock nacional, este ano a comemoração promete marcar o carnaval dos brasilienses com a participação especial de 7 na Roda, Da Massa, Thiago Nascimento, Mc BOckaum e DJMaffra.

O Bloco Eduardo e Mônica é sempre um dos destaques da cena artística da capital. “Brasília é uma cidade linda com uma cultura magnífica, poder fazer parte dessa cena cultural é algo muito gratificante, é sempre muito bom continuar espalhando o rock nacional nos lugares desse lugar que a gente ama tanto”, comenta Meolly, um dos integrantes do grupo.

Os ingressos custam R$60 (meia-entrada) e R$120 (inteira), e podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital. Para mais informações, acesse o Instagram do bloco (@blocoeduardoemonica).

Bloco Eduardo e Mônica

No Iate Clube de Brasília

Data: 11 de fevereiro de 2024

Horário: A partir das 16h

Ingressos em: https://www.bilheteriadigital.com/quadradim-da-folia-2024-bloco-eduardo-e-monica-11-de-fevereiro

Valores: R$ 60 (meia-entrada) e R$120 (inteira)

Mais informações: @blocoeduardoemonica