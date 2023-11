Benzadeus anuncia gravação de DVD com participações de Dilsinho, Matheus Fernandes e Kamisa 10

Filmagens acontecem na noite da próxima quarta-feira (29) na Arena BRB, localizada em Brasília

“Energia Benzadeus”, esse foi o nome escolhido para registrar o segundo DVD de carreira do Benzadeus. Considerados uma das maiores referências do pagode de Brasília, Vini, Das Sortes, Diego Pedigree, Neném e Magrão, anunciaram a gravação de seu novo audiovisual para a próxima quarta-feira (29) na Arena BRB, localizada em Brasília – terra natal do grupo. O projeto promete ser um marco e já conta com três participações de peso do segmento confirmadas, são elas: Dilsinho, Matheus Fernandes e Kamisa 10.

Como o próprio nome já diz, o DVD vem carregado de cores, sensações, sintonias e claro, o melhor que o pagode tem a oferecer. Além de reforçar o compromisso que os integrantes possuem com a música, agora o grupo também deixa registrado sua missão, seu lema e sua energia em um conceito repleto de valores, que desde o início são os motores de sua trajetória.

“Estamos muito ansiosos! Queremos nos superar em relação ao nosso primeiro projeto audiovisual e tenho certeza que será incrível. Seguimos participando em todos os detalhes e preparativos para que saia exatamente como planejamos. Convido a todos vocês para fazerem parte desse momento tão especial conosco”, compartilhou Das Sortes. “Está chegando o grande dia e o frio na barriga só aumenta. As participações especiais já estão confirmadas, o repertório está de tirar o fôlego e nem tenho palavras para a estrutura que está sendo montada. Espero ver todos vocês lá porque vai ser histórico”, finalizou Pedrigree.

Gerenciados pela Bem Dito Produções e apadrinhados pelo renomado grupo Menos É Mais, os integrantes compartilharam uma novidade através das redes sociais para aqueles que tenham interesse em participar das filmagens: doando 1kg de alimento não perecível será cobrado somente o valor da meia entrada. A ação tem como objetivo juntar o máximo de doações e assim poder ajudar aqueles que mais precisam com a chegada do fim de ano.

Disponibilizado em março, o audiovisual “Benza Em Brasa” foi a estreia do grupo no mercado. O projeto contou com participações de Atitude 67, Di Propósito, Vitinho, Grupo Largo Tudo e obviamente, Menos É Mais, e foi muito bem recebido pelos amantes do pagode. Atualmente, ultrapassa mais de 16 milhões de visualizações somadas nas plataformas. Recentemente, com mais de 760 mil ouvintes mensais no Spotify, os artistas lançaram a faixa “Assume”, ao lado de Kamisa 10 e “TunTunTun”, música inédita para o projeto Amplifika do Spotify que em 24 horas de estreia bateu 100 mil plays, como um grande esquenta do que está por vir.

Serviço

‘Energia Benzadeus’ – Gravação de DVD

Quarta-feira, 29 de novembro

No espaço do Modesto (Mané Garrincha)

Ingressos: https://www.ingresse.com/energia-benzadeus