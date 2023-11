“Quem está comendo, não está reclamando”, dispara Gretchen

A artista resolveu dar ainda mais palco para as críticas sobre os seus pelos nos seios e soltou o verbo nas redes sociais

Gretchen não ficou calada diante das críticas sobre os seus pelos loiros no peito e resolveu soltar o verbo nas redes sociais. A artista envolveu até o seu marido no rolo, dizendo que quem está comendo, não está reclamando. Vale ressaltar que ela está casada com Esdras de Souza há 3 anos.

“Pelos loiros em dia, porque quem está comendo, não está reclamando. Muito pelo contrário. Ama”, a cantora perdeu a linha ao falar de seu marido, Esdras de Souza. Para finalizar, ela ironizou os comentários: “Assinado: Tony Ramos mulher”, a artista brincou.

Tempos antes Gretchen ainda disse que preferiu ter os pelos do que ter celulite, evidenciando o uso de hormônios para fins estéticos.