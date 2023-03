Banda Relabucho Elétrico anima a quinta-feira do Outro Calaf

Novo grupo de Brasília mescla forró com ritmos latinos

Nova mpb, música latina e forró elétrico para dançar agarradinho ou sozinho. Formada por Natália Pires (voz e percuteria), Aline Marcimiano (percussão), Tom Suassuna (violino), Léo Maré (guitarra), Son Andrade (bateria) e Sebass Nadales (baixo), a banda Relabucho Elétrico acaba de estrear nas pistas da capital federal com esse mix de gêneros musicais. Para celebrar a criação, o grupo fará show nesta quinta-feira, 9 de março, a partir das 21h no Outro Calaf (Setor Bancário Sul).

O grupo promete animar as quintas do Calaf com arranjos originais que perpassam desde clássicos como Luiz Gonzaga e Dominguinhos até Baiana System e Rita de Cássia.

“Será uma noite muito especial, de estreia da nossa banda. Com música boa para ninguém ficar parado. Seja só ou acompanhado. Nosso forró é território de diversidade, respeito e pluralidade e aqui celebramos todas as formas de amor!”, destaca e convida a vocalista Nat Pires.

Serviço

Banda Relabucho no Outro Calaf

Local: Outro Calaf – SBS, quadra 2, bloco Q

Horário: 21h

Ingressos antecipados a partir de R$ 15 no Sympla

Não recomendado para menores de 18 anos