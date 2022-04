B Hotel reúne artistas para Semana Cultural no aniversário de Brasília e cria menu especial de drinks e petiscos

1º Semana Cultural no B Hotel – 62 anos de Brasília ocorrerá por um curto período de tempo, entre os dias 18 e 24 de abril; Menu especial de drinks e petiscos homenageara os fundadores da capital federal e regiões marcantes da cidade

Para celebrar o 62º aniversário de Brasília, no próximo dia 21 de abril, o B Hotel, um dos mais charmosos empreendimentos hoteleiros do país, anuncia a criação da 1ª Semana Cultural no B Hotel – 62 anos de Brasília para homenagear toda a singularidade e majestade da cidade modelo projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, na década de 60.

O evento cultural, que será realizado entre os dias 18 e 24 de abril, no B Lounge, nos fundos do Bar 16, na cobertura do hotel, reunirá 8 artistas distintos, entre fotógrafos, pintores e escultores. Aproximadamente 20 obras estarão à disposição do público que visitar a exposição, que será aberta tanto para hóspedes, como para passantes.

Além da novidade com viés cultural, o empreendimento hoteleiro também contará com uma outra surpresa para os visitantes da 1ª Semana Cultural no B Hotel. Um menu especial de drinks e petiscos em homenagem aos 62 anos de Brasília passará a fazer parte do cardápio do Bar 16 durante a realização do evento. Após o dia 24, os itens não estarão mais à disposição do público.

As novas opções etílicas e gastronômicas preparadas para a ocasião, homenagearão os principais fundadores de Brasília, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e algumas das regiões mais marcantes da capital federal, como o Plano Piloto, o Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios.

Confira o descritivo do novo menu:

JK: Ressaltando toda a imponência do fundador de Brasília, o drink JK apresenta uma robustez de sabor com notas amadeiradas e um leve toque de amêndoas.

Oscar Niemeyer: Para homem reconhecido pela sua genialidade e ousadia ao curvar o concreto e difundir um estilo só seu, o drink Oscar Niemeyer oferece um leve aroma floral em um drink refrescante e cítrico com run envelhecido e flor de sabugueiro.

Lúcio Costa: Já para o grande responsável pelo Plano Piloto de Brasília, o drink Lúcio Costa oferece um delicioso mix frisante para brindar a genialidade do notável urbanista.

Confira o descritivo dos artistas que irão expor na 1ª Semana Cultural no B Hotel – 62 anos de Brasília:

Escultores:

Darlan Rosa: Vivendo e trabalhando em Brasília desde 1971, Darlan Rosa possuí mais de 54 esculturas públicas na capital federal, sendo as mais importantes o conjunto em frente ao Memorial JK, criado para homenagear o Centenário do Presidente Juscelino Kubitschek; Pontão do Lago Sul; Parque Casulo, no Centro Cultural Banco do Brasil; Itamaraty, Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Nina Coimbra: Nascida em Brasília, Nina é formada em Artes Plásticas pela State University of New York e fez especialização em Restauração e Conservação de Arte pela LDM Firenze. A artista é reconhecida por trabalhar com pintura, escultura, design de produto e mobiliário, cenografia e produções audiovisuais. Seu trabalho já foi exposto em lugares como MASP, o Museu da República em Brasília, FUNARTE Brasília e CCBB Brasília. Em 2021, lançou o projeto CRUA, onde explora a cerâmica como mais uma mídia, experimento os limites da corporificação e simbolismo da escultura e design no barro.

Fotógrafos:

Celso Júnior: Natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, Celso iniciou sua carreira como jornalista no início dos anos 90. Foi em laboratórios fotográficos que ele se ambientou e descobriu a sua vocação, a de contar histórias por meio de imagens. Celso trará para o B Hotel a essência serial da fotografia ao propor a retomada do figurativismo, buscando o alargamento das relações entre a fotografia, a estética, a arquitetura e a arte

Haruo Mikami: As construções urbanas sempre inspiraram Haruo Mikami. Foram elas que o levaram até o curso de Arquitetura e Urbanismo e, depois, para a fotografia. A produção artística de Haruo Mikami, toda feita sob o olhar rigoroso desse descendente de japoneses, incorpora o rigor da educação, o respeito aos costumes, a atenção aos detalhes, a contrição emotiva, tendo a cordialidade e a gentileza como prismas de observação e não apenas como norma social de comportamento.

João Campelo: Nascido em Salvador, João Campello é engenheiro civil, designer gráfico, psicólogo e, nos últimos anos, dedicou-se à fotografia como expressão de suas relações com o espaço urbano, o cotidiano e as pessoas desse contexto. Adotou Brasília, onde vive, como cenário principal de suas fotografias. Como fotógrafo, além de exposições individuais e coletivas, é autor dos livros “Outras Estações” e “Um Olhar Curioso nas Asas”, que será lançado em breve, em ocasião do aniversário de Brasília.

Serviço:

A 1ª Semana Cultural no B Hotel – 62 anos de Brasília estará em exibição entre os dias 18 e 24 de abril, no B Lounge, a partir das 9h00 para hóspedes e das 17h00 para visitantes externos.

B Hotel

Endereço: SHN, Quadra 5, Bloco J, Lote L, Asa Norte – Brasília/DF

Reservas/Telefone: (61) 3962-2000.