Arnold Exquenta: Paulo Muzy e Roberta Carbonari participam de prévia do maior evento de nutrição do país

O encontro acontece neste sábado (04) e traz palestras virtuais com conteúdos inéditos e exclusivos para profissionais da saúde. A ideia é que os participantes se antecipem para o Arnold Conference em abril

No mundo fitness, Paulo Muzy e Roberta Carbonari são referências para os atletas e profissionais da saúde. O casal irá participar do Arnold Exquenta que acontece neste sábado (4) em um encontro 100% gratuito e virtual. O evento é idealizado pela Science Play, plataforma educativa para profissionais de saúde, de 10h às 13h, e para participar é preciso se inscrever no link. O Exquenta vai trazer diversos profissionais do segmento para uma prévia do que será o Arnold Conference, que irá acontecer nos dias 14, 15 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O Arnold Conference, maior evento de nutrição do país, idealizado pela Science Play em 2014, tem como objetivo reunir profissionais da área da saúde para compartilhar experiências e conteúdos exclusivos e inéditos para esse segmento. Ao longo de todas as edições, mais de 25.000 profissionais já participaram do encontro.

“Nosso intuito com o Exquenta é trazer grandes palestrantes para compartilharem seus conteúdos e vivências a pessoas que não têm tanto poder aquisitivo. Esse evento é gratuito e online para que mais profissionais da saúde possam participar. A vibração e a energia do evento que leva o nome do Arnold é diferente e nossa missão é conseguir passar isso para mais pessoas”, revelou Brunno Falcão, CEO da Science Play.

Programação

Durante o evento, Paulo Muzy irá abordar a alta performance em pacientes comuns. Já Roberta Carbonari irá tratar sobre restrição cognitiva e o impacto na alimentação. Além do casal, outros nomes também estão confirmados como: Murilo Pereira que irá falar sobre microbiota intestinal; Andreia Naves aborda o assunto carboidratos antes e depois do exercício: como e quando; Andreia Friques explica sobre nutrição materno-infantil; Mari Fazzi conta os segredos da agenda Infinita: como agendar pacientes todos os dias.

“Eu estou super animada para poder participar mais uma vez desse super evento. Essa é a festa da nutrição e eu gosto muito de participar dessa festa. O Exquenta vai ser só uma amostra de tudo o que vai acontecer no Arnold Conference presencial em abril”, explicou a palestrante e nutricionista Andréia Naves.

Já o nutricionista Angelo Daher, aluno do Arnold Exquenta, conta que está empolgado para esse evento e que acha importante os colegas de profissão também participarem. “Qualquer profissional da saúde que tem fome de aprender pode e deve participar. Eu já participei de outras edições do Arnold Conference e ter esse gostinho do que vamos aprender no evento presencial é muito animador.”