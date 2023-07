Arena Noivas chega à segunda edição

Evento busca promover uma experiência completa para os que sonham com a festa de casamento ou com comemorações em geral

O maior evento de noivas do Distrito Federal está de volta. A 2ª edição do Arena Noivas retorna recheada de novidades, a começar pelo local: neste ano, será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Marcado para ocorrer entre 16 e 18 de agosto, sempre a partir das 17h, o projeto foi idealizado pelo trio Michelle Cintra, Gislene Santos e Eduardo Moreira.



Com o objetivo de criar um espaço para que empresas do mercado de casamentos possam expor os produtos e serviços de forma criativa e interativa, o Arena Noivas reúne empresas de decoração, aluguel de mobiliário, vestuário, acessórios, espaços para eventos, buffet, bolos, doces, fotografia, filmagem e muitos outros.



A participação no evento é gratuita, tanto para o público em geral quanto para os expositores. As empresas interessadas em participar, expondo produtos ou serviços, devem se inscrever entre 1º a 10 de julho no site do projeto.



Para os visitantes, também haverá uma inscrição pelo site. Ela é feita sem qualquer tipo de custo a partir de 10 de julho.



Mais do que conhecer expositores, o evento propõe uma experiência completa para aqueles que sonham com o dia do casamento. Acompanhar desfiles, ir em busca do vestido desejado, provar doces e bolos, imaginar a decoração, os mínimos detalhes. Além da temática casamento, o Arena Noivas reúne expositores, serviços e produtos de outros segmentos festivos, como aniversários de 15 anos e comemorações no geral.



Na primeira edição, realizada no Opera Hall, o evento contou com cerca de 230 expositores e mais de dois mil visitantes. A expectativa para 2023 é ainda maior – 400 expositores e 10 mil visitantes. “Queremos valorizar a cidade e os profissionais da capital, mostrando que o mercado de eventos e festas de Brasília também é qualificado e profissionalizado, podendo competir com outras capitais”, afirma Gislene Santos, uma das organizadoras.

Serviço

Arena Noivas- 2º edição

Data: 16 a 18 de agosto

Horário: a partir das 17h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Inscrições e mais informações em https://www.arenanoivas.com/