Rafael Cardoso diz que se desculpou com João Guilherme, após repostar um post homofóbico a seu respeito 

O ator diz que não chegou a assistir o vídeo em questão e só fez a publicação para dar uma força para a carreira de Nego Di.

Amores, recentemente contei para vocês sobre o climão que estava entre os atores Rafael Cardoso e Igor Rickli, após cada um se posicionar de uma forma na polêmica cridada pelo ex-BBB Nego Di, que publicou um vídeo extremamente homofóbico a respeito da roupa que o ator João Guilherme utilizou na última semana da moda, em Paris.

Porém, após ver seu nome completamente envolvido nessa polêmica, ao ser procurado pelo site “Em Off’, o ator afirmou que não daria uma entrevista sobre o assunto no momento, mas adiantou que cometeu um equívoco ao reportar o vídeo de Nego Di e que, inclusive, já se desculpou com João Gui.

“Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, no entanto, adianto que foi um equívoco. Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal entendido”, revelou o ator.

Anteriormente, a assessoria de imprensa, que cuida da imagem de Rafael, também já havia informado que o ator não havia assistido o vídeo que repostou e que só teria compartilhado o conteúdo, para dar uma força para a carreira do ex-BBB.

“Ele estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático. Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam… não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal-entendido, e se com isso ofendeu alguém”, informou a assessoria do ator.