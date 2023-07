Falta menos de um mês: Brasília recebe Tardezinha com Thiaguinho

Evento, produzido pela Funn Entretenimento, está marcado para 22 de julho no Estádio Mané Garrincha

Depois de um breve hiato, o projeto Tardezinha, comandado pelo cantor Thiaguinho, está de volta e deixa Brasília à espera do show de um dos maiores artistas do pagode brasileiro. Com produção da Funn Entretenimento, o evento está marcado para sábado, 22 de julho, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, a partir das 15h.

Além de Thiaguinho, uma das atrações convidadas e confirmadas é o cantor Belo. O público pode garantir um novo lote de ingressos no site da Bilheteria Digital.

Atendo ao pedido de uma legião de fãs, o Tardezinha está de volta depois de quatro anos. Ao longo de 2023, Thiaguinho comanda uma turnê que já passou por 13 cidades. O projeto começou em 2015 e fez grande sucesso desde seu lançamento, com a irreverência e a empolgação de um carnaval de rua brasileiro. Idealizado despretensiosamente, o evento logo ganhou notoriedade e teve sua primeira temporada fechada com chave de ouro no Maracanã.

Serviço:

Tardezinha

Quando: 22 de julho, às 15h

Local do evento: Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Arena BRB)

Censura: 16 anos

Onde comprar: site da Bilheteria Digital