Alto Volume leva ao palco do O’Rilley três shows com Folk, Blues e muito Rock autorais

O Alto Volume leva ao palco do O’Rilley, da 409 Sul, nesta quarta-feira (4), mais três grandes shows autorais com as bandas Felipe K e os Vetores, Inimigos Imaginários e Deserto Moia. Folk, Blues e muito Rock de qualidade, a partir das 20h, com bandas do Distrito Federal que vem se consolidando no cenário local e em busca de voos mais altos.

“O Quarta Autoral do O’Rilley é um espaço real para que as pessoas conheçam a essência do rock que vem sendo feito no Distrito Federal e no Entorno. São estilos difetentes, mas todos muito bem executados e, inclusive, com letras em outros idiomas, mostrando que a música que se faz aqui tem potencial para disputar espaço em outros mercados fora do Brasil”, destaca o idealizador e produtor do Alto Volume Cezar Degraf.

Atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, o Alto Volume mantém o legado da cidade como um dos polos de todos os estilos do gênero.

Para esta quarta, as bandas preparam um material todo especial que pode ser conhecido nas principais plataformas de streamings e no YouTube.

Serviço

Alto Volume apresenta: Felipe K e os Vetores, Inimigos Imaginários e Deserto Moia

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 4 de maio de 2022

Horário: 20h

Entrada: R$ 20