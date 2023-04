“Bateu um negócio meio maluco de olhar o Congresso depois das invasões”, diz Supla

O “Papito” esteve em Brasília para uma série de shows no fim de semana passado

Em passagem por Brasília, o cantor Supla se diz consternado com a memória da violência e das invasões ao Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Os atos golpistas completaram100 dias nesta semana.

O “Papito” esteve em Brasília para uma série de shows no fim de semana passado. “Realmente bate isso. Depois que teve aquela invasão ali na parada bate um negócio meio maluco quando você olha pro congresso.”

O cantor prometeu mais um álbum neste ano. “Vai ser o vigésimo álbum que eu vou lançar. Caramba. É muita música. Eu não fico vivendo do passado. Quem me acompanha está ligado. Cê vai no meu show eu canto as músicas Garota de Berlim, Charada, Parça da Erva, Motocicleta Endiabrada, Encoleirado… Eu canto tudo porque não é justo, né? A pessoa paga e quer ver, sabe? Quer ver aquelas músicas que ele gostou na adolescência. Mas tem toda essa nova geração que nem conhece também e acaba conhecendo”, ele explica.

Seja como for, Supla é um eterno admirador de boas letras e músicas. “Eu ainda acredito numa boa canção. Você vê quando tem uma boa canção, não importa o que seja, o estilo, ela atinge o coração das pessoas”, acredita.

Nas redes

Durante a pandemia, Supla explodiu nas redes sociais, especialmente no TikTok, e acabou virando de novo tendência entre os jovens. Ele mergulhou de vez no mundo online quando estava demonstrando a dança da faixa ‘Kong Fu On You’ para um repórter e o vídeo da dancinha viralizou.

Segundo ele, ter essa ‘parada’ com os jovens foi uma experiência muito legal e natural, já que nada foi planejado. Ele conta que agora seus shows são repletos de “mó molecada” que ele podia ser pai, o que o diverte.

Ao falar da internet, o punk também reflete sobre como o poder dessa ferramenta é “meio louco”. “É um lance bizarro. Mas será que é uma coisa boa? Entendeu? Like, what the fuck is that? Eu não sei se é uma coisa positiva ou negativa.”

Ainda na onda das trends e buscando estar por dentro, Supla gravou um cover de ‘As It Was’ do Harry Styles, música que ficou no topo dos Charts de diversos países.

O cantor pode estar em alta nas redes agora, mas sempre foi uma das grandes influências no cenário do punk, rock e hard rock no Brasil. Ao falar sobre o assunto ele conta que, apesar de estar caindo cada vez mais do topo das listas no mundo inteiro, esses gêneros jamais deixarão de existir.

Trap e hip-hop

O músico entende que o cenário do trap, rap e hip-hop vem crescendo e tem muita influência principalmente do punk rock. Segundo Supla, essa influência é tanto no visual como na atitude. “Na primeira vez que eu escutei, eu falei isso tem uma atitude punk também”.

Ele explica que a mistura começou nos anos 1970. ‘Rapture’, música do Blondie, foi o primeiro single com vocais deste gênero musical a chegar em primeiro lugar da Billboard Hot 100, a própria Debbie rima sobre o Grand Master Flash, DJ que desenvolvia o estilo musical na época.

“O que eu quero dizer é que é uma mistura. Tudo tem uma relação muito de hip-hop, de trap, com rua de punk ou rock n’ roll mesmo, entendeu?”.

Em relação aos seus projetos e carreiras, o roqueiro não pretende parar. Na primeira sexta-feira do mês (7/4), saiu a música ‘Não Sou Poeta (É Você Que Eu Queria)’, que fala um pouco sobre a falta de palavras para expressar uma paixão.

Ao escrever a música, ele imaginou um nerdzinho tentando escrever poesias para impressionar a garota que gosta, sem sucesso. E daí vem o clipe, que mostra o personagem tentando a todo custo impressionar a menina.

“Dinheiro não é sinônimo de bom gosto”

O cantor diz que gosta de criar esses cenários por pura diversão. Ele gosta de atuar e cantar sua própria música, e até considera fazer um filme, tudo de forma independente, low bud. “Eu vejo uns caras que gastam duzentos mil reais pra fazer mais ‘bosta’, o clipe mais ‘merda’. Você vê que dinheiro não é sinônimo de bom gosto nem de criatividade”, brinca.

Supla avisa já estar com um novo disco pronto que se chama Supla e os Punks de Boutique, composto por ele e toda uma ‘molecada’. O projeto demorou dois anos para ser finalizado e o roqueiro disse ter pego o produto final na última semana. O lançamento vai acontecer no final de um grande show em São Paulo.