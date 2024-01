Evento literário para autores e editores literários promete movimentar o cenário editorial do DF

Dia 24 de fevereiro, das 9h às 19h, na livraria Sortir, o projeto Eu Escrevo – no Quadrado promoverá debates e oficinas com temas relacionados ao mundo literário

A escritora, curadora e produtora cultural brasiliense Lella Malta, em parceria com a Sortir – Livraria, Work & Lounge Place, promete movimentar o cenário literário do Distrito Federal neste início de 2024. No dia 24 de fevereiro, das 9h às 19h, o projeto Eu Escrevo – no Quadrado promoverá debates e oficinas com temas relacionados ao mundo literário.

Localizada na 403 norte, a ação da livraria Sortir conta uma extensa programação que vai desde a troca de livros, até café da manhã com profissionais da área, sessões de autógrafos e venda de títulos de coletivos e autores independentes do Distrito Federal. “Como brasiliense, sinto falta de eventos que incentivam a escrita e a publicação local, criando espaço para capacitação e networking entre profissionais que participam ativamente da cadeia produtiva de um livro”, diz Lella Malta, que além de assinar 5 livros de sua autoria, também é curadora e produtora dos projetos Elas Publicam e Escreva, Garota!, reconhecidos nacionalmente pelo incentivo ao protagonismo e empreendedorismo feminino no mercado editorial.

Leny Carvalho, uma das proprietárias da Sortir, revela seu entusiasmo com a parceria, afinal, O Eu Escrevo – no Quadrado celebrará o primeiro aniversário da casa: “A Sortir é um lugar diferente, onde se respira cultura, literatura, trabalho, amizade, café e vinho. É uma charmosíssima livraria de rua na Asa Norte, onde se pode aproveitar, além dos livros, exposições de arte e de fotografia. O espaço pode ser usado para leitura ou como um coworking que foge do ambiente corporativo, abrindo espaço para a criatividade. Não poderíamos estar mais felizes em receber um projeto como esse ao completarmos um ano de história. O fomento à leitura e à Literatura é um dos nossos pilares”.

Toda a programação do evento é gratuita e não requer inscrição, exceto a participação nas oficinas, cujo investimento está no valor social de R$ 49. A disponibilidade é de apenas 30 vagas por tema, e os interessados deverão se inscrever previamente no e-mail [email protected].

Programação gratuita completa

9 às 19h – Ação de troca de livros – Renove a sua biblioteca pessoal sem custo! Para participar, basta trazer livros em ótimo estado de quaisquer gêneros literários (exceto didáticos) e trocá-los na base de um por um.

9h às 10h30 – Café da manhã do mercado editorial brasiliense

10h30 às 11h30 – Bate-papo “O mundo escrito pelas mulheres: a importância da Literatura feita por elas”

12 às 13h – Bate-papo “Literatura e Cinema: transitoriedade da arte”

13h30 às 14h30 – Bate-papo “Ficção Especulativa: narrativa fantástica, ficção científica e horror em foco”

15h às 16h – Bate-papo “Fomento à Leitura: perspectivas e desafios”

16h30 às 17h30 – Bate-papo “A literatura que vem do cerrado”

18 às 19h – Bate-papo “A criação poética: o entrelaçamento entre o poeta e o mundo experimentado”

Oficinas – R$49, mediante a inscrição

9 às 11h – Revisão de Textos Literários para Escritores – Facilitadora: Priscila Calado

11 às 13h – Escrita Literária na Prática – Facilitadora: Fabiane Guimarães

13 às 15h – Escrita Criativa Libertária – Facilitadora: Lorena Santos (Verbal Criativa)

15 às 17h – O caminho do livro: eventos, vendas e distribuição – Facilitadora: Maria Carolina Borin

17 às 19h – Marketing Digital para Escritores – Facilitadora: Bruna Presmic

Serviço

Eu Escrevo – no Quadrado

Data: 24 de fevereiro, das 9h às 19h

Local: Sortir – Livraria, Work & Lounge Place (CLN 403 Bloco C Loja 7 – Brasília / DF)

Valor: Oficinas – R$ 49;

Demais programações – Gratuito

Inscrições: [email protected]

Informações: [email protected] e Instagram: @lellamalta